Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 65,13 (-0,31) Quote, 12:24
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 71,3 (-0,17) Quote, 12:24
Парламент Чечни запретил продавать вейпы несовершеннолетним Общество, 14:34 Роскомнадзор потребовал от Сбербанка объяснить утечку данных клиентов Общество, 14:33 СМИ узнали о свадьбе сооснователя Google Сергея Брина Общество, 14:33 В Евросоюзе разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса Политика, 14:26 Теннисистка Касаткина впервые в сезоне вышла в четвертьфинал турнира WTA Спорт, 14:17 «Союз МС-12» с тремя членами экипажа вернулся на Землю с МКС Технологии и медиа, 14:14 В московской школе отказались признавать существование бойцовского клуба Общество, 14:12 Эксперты предложили преобразовать ФСИН в гражданское ведомство Общество, 14:06 Кокляев извинился за потасовку с Емельяненко Общество, 14:06 На уровне ДНК: как создать сильный бренд Pro, 14:02 Аделина Сотникова пожаловалась полиции на похитившую 2 млн руб. гадалку Общество, 14:02 Рогозин назвал причину многомиллиардных долгов Центра Хруничева Политика, 14:00 ФАС и Минсельхоз опровергли подорожание продуктов к концу года Экономика, 13:58 Сможет ли Apple отобрать аудиторию у Netflix Quote, 13:53
Общество ,  
0 
Роскомнадзор потребовал от Сбербанка объяснить утечку данных клиентов

Роскомнадзор направил в Сбербанк письмо, в котором ведомство требует предоставить информацию о массовой утечке данных клиентов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. РКН заинтересовался причинами произошедшего и намерен разобраться в обстоятельствах нарушения.

В РКН отметили, что к настоящему моменту база с данными клиентов банка в открытом доступе не распространяется. Ресурс, на котором она появилась, заблокирован в России еще с апреля 2019 года.

«Продолжается работа по изучению обстоятельств случившегося с целью уточнения признаков и типа нарушений», — говорится в сообщении пресс-службы.

Финансы
«Коммерсантъ» узнал о возможной утечке данных клиентов Сбербанка

О масштабной утечке данных крупнейшего банка России 3 октября сообщил «Коммерсантъ». Как выяснила газета, неизвестные пытались продать на черном рынке персональные данные клиентов Сбербанка. Всего, по их собственным словам, для продажи оказались доступны данные о собственниках 60 млн кредитных карт.

Сбербанк информацию об утечке подтвердил, однако в банке отмечают, что масштаб случившегося пока не известен: у службы безопасности есть информация об утечке данных лишь 200 клиентов. «Информация о возможно большем масштабе утечки сейчас проверяется службой безопасности и на текущий момент не подтверждена. Средства на кредитных картах всех наших клиентов, включая тех, чьи данные попали в Сеть, в безопасности», — сообщила пресс-служба банка.

Теги: Роскомнадзор, Сбербанк, утечка данных
Материалы по теме
«Коммерсантъ» узнал о возможной утечке данных клиентов Сбербанка
Финансы
Минобороны выделит 250 млн руб. на борьбу с утечками в интернете
Политика
СК назвал причину утечки данных 700 тыс. сотрудников РЖД
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter