Роскомнадзор потребовал от Сбербанка объяснить утечку данных клиентов

Роскомнадзор направил в Сбербанк письмо, в котором ведомство требует предоставить информацию о массовой утечке данных клиентов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. РКН заинтересовался причинами произошедшего и намерен разобраться в обстоятельствах нарушения.

В РКН отметили, что к настоящему моменту база с данными клиентов банка в открытом доступе не распространяется. Ресурс, на котором она появилась, заблокирован в России еще с апреля 2019 года.

«Продолжается работа по изучению обстоятельств случившегося с целью уточнения признаков и типа нарушений», — говорится в сообщении пресс-службы.

О масштабной утечке данных крупнейшего банка России 3 октября сообщил «Коммерсантъ». Как выяснила газета, неизвестные пытались продать на черном рынке персональные данные клиентов Сбербанка. Всего, по их собственным словам, для продажи оказались доступны данные о собственниках 60 млн кредитных карт.