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Военная операция на Украине ,  
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«Сбер» заявил о самой мощной кибератаке в своей истории

«Сбер» заявил о самой мощной кибератаке в своей истории от IT-армии Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Атака длилась 13 часов, ее в конце июля организовала «IT-армия» Украины, сказал зампред Сбербанка Станислав Кузнецов
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На Сбербанк в конце июля была совершена самая мощная в его истории DDoS-атака, ее организовала «IT-армия» Украины, заявил «РИА Новости» заместитель главы банка Станислав Кузнецов.

Атака длилась 13 часов, сказал он, в ней, помимо украинской стороны, участвовали также «несколько сторонних бот-сетей», состоящих из более 62 тыс. устройств. «Наши клиенты никак не почувствовали на себе последствия этой атаки — она успешно была отражена службой кибербезопасности», — сказал Кузнецов.

ВТБ сообщил о массированной DDoS-атаке из-за рубежа на российские банки
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

24 июля банк ВТБ заявлял, что российская банковская система подверглась DDOS-атаке, которая велась из-за рубежа.В тот день проблемы с работой приложений возникли у самого ВТБ, а также у Росбанка, Альфа-банка и Газпромбанка, следовало из данных сервиса Downdetector. За день до этого сбои наблюдались у Газпромбанка, Россельхозбанк, Райффайзенбанка и Росбанка.

Весной МИД России сообщал, что интенсивность кибератак на российские объекты критической информационной инфраструктуры многократно возросла. «Акты вредоносного воздействия» хакерских группировок фиксируются «практически ежедневно», указывал директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Сбербанк DDos-атаки Военная операция на Украине боты
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