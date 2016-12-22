Группа ВТБ продала американскую «дочку»

Компанию VTB Capital Inc. выкупил ее менеджмент, сумма сделки не раскрывается. Это было единственное подразделение российской финансовой группы в США

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Финансовая группа ВТБ продала свое подразделение в Нью-Йорке — VTB Capital Inc. — единственный бизнес ВТБ в США, который работал с 2012 года. Об этом РБК сообщили в пресс-службе группы.

Сделка по продаже была совершена 31 августа, покупателем стал менеджмент этой компании. После закрытия сделки компанию переименовали в Xtellus Capital Partners, которая стала самостоятельным игроком на рынке акций и операций с фиксированной доходностью.

Новая компания заключила с ВТБ соглашение, в рамках которого обязалась выполнять функции брокер-дилера для российской финансовой группы на американском рынке. Как заверили в пресс-службе банка, сделка по продаже подразделения в США не повлияет на предложение и качество предоставляемых финансовых услуг.

«С учетом текущей геополитической ситуации такое изменение в операционной платформе является наиболее оптимальным способом продолжения обслуживания наших российских и международных клиентов», — пояснили в ВТБ.

Сумма сделки при этом не раскрывается.

Офис в Нью-Йорке был не единственным зарубежным подразделением российской группы за границей. У ВТБ есть работающие дочерние компании в Лондоне, Сингапуре, Гонконге, Софии, Цуге, Франкфурте-на-Майне, а также головной офис в Москве.

ВТБ находится под секторальными санкциями Минфина США с июля 2014 года. В начале апреля 2018 года Вашингтон включил в санкционный список и предправления финансовой группы Андрея Костина. Он называл введение ограничений по отношению к себе ошибкой, поскольку, по его мнению, причин для этого у американских властей не было.

В середине августа конгресс США опубликовал законопроект о новых антироссийских санкциях. В подготовленном пакете ограничений идет речь о запрете на покупку нового российского госдолга и на долларовые операции для российских госбанков. В список, в частности, попал и банк ВТБ, а также Сбербанк, Банк Москвы, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и ВЭБ.