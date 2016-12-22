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ЦБ начал реабилитацию попавших в черный список финансистов
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ЦБ начал реабилитацию попавших в черный список финансистов
Финансы, 19:29
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ЦБ начал реабилитацию попавших в черный список финансистов
В комиссию ЦБ, которая рассматривает жалобы финансистов, включенных в черные списки, поступило 101 обращение о восстановлении деловой репутации. Каждое четвертое было удовлетворено. Всего в черных списках больше 6 тыс. человек
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В специальную комиссию ЦБ, которая с конца января 2018 года рассматривает жалобы на решения регулятора включать в базу (черные списки) тех, чья деловая репутация не соответствует его требованиям, поступила 101 жалоба, отчитался Банк России. В черный список ЦБ о несоответствии требованиям к деловой репутации могут попасть участники органов управления, иные должностные лица, а также акционеры финансовых организаций.

Комиссия была создана в связи с изменениями законодательства, которые предусматривают возможность восстановления деловой репутации заявителя, если будет установлена его непричастность к принятию решений, повлекших негативные последствия для финансовой организации. В этом случае ЦБ может исключить сведения о заявителях из черного списка.

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Из 101 жалобы комиссия решила удовлетворить 28, а по 33 жалобам — отказать. Семь жалоб возвращены в связи с отсутствием предмета рассмотрения (сведения о заявителе в базе данных отсутствуют), девять жалоб оставлены без рассмотрения в связи с их несоответствием установленным требованиям, 24 находятся в процессе рассмотрения.

ЦБ уточняет, что для того, чтобы повысить эффективность процедуры обжалования, заявителю необходимо представить максимально полный комплект документов в качестве доказательств его непричастности к решениям или действиям, на основании которых его репутация была признана не соответствующей требованиям ЦБ. Жалобу можно подать в течение месяца после того, как заявитель узнал о своем попадании в список.

В черный список ЦБ по состоянию на конец апреля были включены 6392 человека, большинство — представители кредитных организаций.

Ведение базы данных со сведениями о лицах, чья репутация не соответствует требованиям регулятора, а деятельность способствует нанесению ущерба финансовому положению банка, предусмотрено законом «О Центральном банке РФ». Включенные в черный список лица не могут, в частности, быть назначены на должность руководителя, члена совета директоров банка, приобретать свыше 10% акций банков и некредитных финансовых организаций. В черном списке также оказываются топ-менеджеры и акционеры банков, попавших под санацию или потерявших лицензию. Именно этими требованиями были вызваны предписания ЦБ Дмитрию Ананьеву сократить долю в банке «Возрождение», а Андрею Вдовину — в Азиатско-Тихоокеанском банке.

С 28 января вступили в силу поправки в законодательство о деловой репутации, которые вводят кросс-секторальный подход при оценке соответствия требованиям для топ-менеджеров и контролирующих компанию лиц. Со вступлением их в силу законодательство о деловой репутации теперь распространяется на топ-менеджеров и контролирующих лиц не только банков, но и других финансовых компаний — негосударственных пенсионных фондов, страховых и микрофинансовых фирм, управляющих компаний инвестфондов и паевых инвестиционных фондов. Срок пребывания руководителей в черном списке увеличен с пяти до десяти лет.

Автор: Екатерина Литова.
Теги: черный список
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