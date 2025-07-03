ЦБ оценил риски изъятия акций «Южуралзолота» у частных инвесторов

Права акционеров «Южуралзолота», чьи бумаги прокуратура хочет изъять в доход государства, не должны быть ущемлены, заявили в ЦБ. При этом в Банке России пока не слышали о таких угрозах

Выплавка золотых банковских слитков на Щелковском заводе предприятия АО "Южуралзолото Группа Компаний" (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

За ситуацией с изъятием «Южуралзолота» в собственность государства нужно следить, чтобы права акционеров не были ущемлены, сказал первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин на Финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, отвечая на вопрос РБК.

«Государство имеет право и должно защищать свои интересы в том случае, если в отношении каких-то компаний были допущены противоправные действия. Поэтому мы никоим образом не оспариваем, не комментируем действия Генеральной прокуратуры, которая в соответствии с своими полномочиями осуществляет действия по возврату собственности государству».

«Очевидно, что у данной компании, помимо мажоритарного акционера, есть и миноритарные акционеры, среди которых и розничные инвесторы. Мы, я очень надеюсь, не слышали о том, что есть какие-то в настоящий момент прямые угрозы. Но, конечно, за этой ситуацией надо следить очень внимательно, чтобы права розничных акционеров не были ущемлены. Плюс к этому эта компания выпускала и облигации, и надо, конечно, обеспечить, чтобы и все обязательства по данным облигациям также выполнялись», — добавил Чистюхин.

В четверг, 3 июля, Генпрокуратура обратилась в Советский районный суд Челябинска с требованием передать активы президента золотодобывающей компании «Южуралзолото» (ПАО «Южуралзолото Группа Компаний», ЮГК) Константина Струкова в доход государства. По данным источника РБК в Генпрокуратуре, в ведомстве считают, что Струков (зампред Заксобрания Челябинской области от «Единой России») незаконно получил ЮГК и еще десять компаний под контроль, используя свои должности и положение в органах госвласти. Сейчас они оформлены на его дочь Александру Струкову, имеющую гражданство Швейцарии, и доверенных лиц. За день до этого сотрудники региональных управлений ФСБ и СК в Челябинской области пришли с обысками в офисы ЮГК.

В ноябре 2023 года «Южуралзолото» провело IPO. Компания привлекла ₽7 млрд, цена размещения составила ₽0,55 за акцию. Речь шла о 70 тыс. новых инвесторов, доля крупных институциональных инвесторов составила в размещении около 50%.

Акции золотодобытчика обрушились сначала на новостях об обысках, а затем — об изъятии активов. По состоянию на 11:30 мск, они торгуются по 0,5 руб., что на 10% дешевле, чем на закрытии торгов предыдущего дня. В моменте падение достигало по меньшей мере 17%.

Это не первый прецедент с изъятием в доход государства активов, торгующихся на бирже. Весной 2024 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры об изъятии у частных инвесторов акций Соликамского магниевого завода, которые были куплены на Мосбирже (до этого 89,4% СМЗ были изъяты у мажоритарных акционеров). Причиной изъятия прокуратура и суд назвали незаконную приватизацию предприятия в 1992 году. Это было первое решение суда, по которому изъяли акции, приобретенные инвесторами на организованных торгах. Дело стало прецедентным, с критикой решения выступили Мосбиржа и Центробанк. В мае 2025 года суд отменил это решение.