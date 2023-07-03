Bloomberg: российские миллиардеры с начала года разбогатели на $16,5 млрд

Российские миллиардеры с начала года разбогатели на $16,5 млрд

Значительнее всего за текущий год выросло состояние Вагита Алекперова — почти на $5 млрд. Больше всего потерял Андрей Мельниченко ($1,57 млрд), который в этом году возглавил российский рейтинг Forbes

Леонид Федун и президент Вагит Алекперов (справа) (Фото: Денис Гришкин / РИА Новости)

Российские миллиардеры с начала 2023 года стали богаче на $16,5 млрд, следует из данных рейтинга миллиардеров Bloomberg.

Всего в мировом списке 500 миллиардеров 24 россиянина.

Среди тех, кто в плюсе:

основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (состояние прибавило почти $5 млрд и достигло $20,2 млрд);

основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин (+$3,22, состояние выросло до $23,1 млрд);

совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун ($1,73 млрд; состояние $7,6 млрд);

глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон ($1,5 млрд; состояние $26,1 млрд);

основатель инвестфонда ОНЭКСИМ Михаил Прохоров ($1,46 млрд; состояние $14,7 млрд);

акционер НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадий Тимченко ($1,29 млрд, состояние $13,1 млрд);

глава Wildberries Татьяна Бакальчук (+$1,24 млрд, состояние $5,7 млрд);

бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев (+$1,03 млрд, состояние $11,1 млрд) и др., у которых прирост составил менее $1 млрд.

Среди тех, кто в минусе, семь миллиардеров. Наибольшие потери понес основатель «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко (-$1,57 млрд, состояние $11,6 млрд). Согласно данным Bloomberg, самым богатым российским миллиардером является владелец «Интерроса» и «Норникеля» Владимир Потанин, он потерял с начала года чуть меньше $30 млн, его состояние — $28,5 млрд. Он на 50-м месте в мировом рейтинге.

В рейтинге российских миллиардеров Forbes (вышел в апреле) этого года Потанин занял вторую строчку ($23,7 млрд, 62-е место в мировом рейтинге). На первом оказался Мельниченко ($25,2 млрд, 58-е место). В рейтинге Bloomberg вторым за Потаниным идет Михельсон, Мельниченко — на девятом месте.