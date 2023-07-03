«Коммерсантъ» узнал о новом претенденте на покупку банка «Точка»

«Точку» продает банк «Траст», стартовая цена — 22,7 млрд руб. На актив претендуют семь потенциальных покупателей, в их число вошел Росбанк. Правом приоритетно приобрести акции обладает миноритарий, это семья владельцев S7 Филевых

Фото: Андрей Любимов / РБК

Среди претендентов на покупку банка «Точка» появился Росбанк, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на финансовом рынке. Всего заявки на участие в аукционе 10 июля подали семь интересантов, пишет издание.

Один из собеседников газеты сказал, что в число потенциальных покупателей входят также Альфа-банк и Владислав Филев, семья которого владеет авиакомпанией S7. В марте стало известно, что Филевы стали миноритариями «Точки», к ним перешли около 10% акций, ранее принадлежавшие основателям банка Борису Дьякову и Эдуарду Пантелееву. Остальные 90% принадлежат банку «Траст», который выкупил их в 2022-м у «Открытия» и теперь выставил на продажу. Как отмечал «Коммерсантъ», устав «Точки» позволяет миноритарию в приоритетном порядке получить 100% акций.

В марте газета называла в числе претендентов на покупку банка «Тинькофф» Альфа-банк, Совкомбанк, «Уралсиб», «Киви» и «Яндекс». По данным источника «Ъ», «Киви» (прежде уже владела акциями «Точки») и Совкомбанк отказались от этих планов, последний подтвердил эту информацию «Коммерсанту». В «Яндексе» также сказали, что не участвуют в торгах. Как отметил один из собеседников газеты, часть интересантов могла отказаться от участия в сделке именно из-за смены миноритария.

Стартовая цена была на уровне 22,7 млрд руб., «Траст» купил акции «Точки» за 20,9 млрд руб. Теперь собеседник газеты оценивает ее уже примерно в 35 млрд руб. «поскольку актив можно считать здоровым». Еще один источник «Коммерсанта» также предположил, что диапазон цены будет между 30–35 млрд руб.

В «Трасте» от комментариев отказались.