ЦБ определил стимулы для кредитования бизнеса банками

ЦБ введет пониженные коэффициенты риска для хороших заемщиков, чтобы высвободить средства банков для кредитования реального сектора экономики.

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Банк России опубликовал подробности анонсированной зимой реформы оценки кредитных рисков, которая должна побудить банки к увеличению кредитования бизнеса. ЦБ собирается понизить коэффициенты риска по кредитам для заемщиков первой и второй категории, что сделает их более выгодными для банков и высвободит капитал.

Теперь оценка кредитного риска по требованиям к корпоративным заемщикам сможет устанавливаться ниже 100% при хорошем уровне кредитоспособности заемщика.

Например, регулятор введет для заемщиков категорию «инвестиционный класс» с пониженным коэффициентом риска 65% против 100% сейчас. Кредиты с пониженным риском будут забирать у банков меньше капитала и высвобождать средства на новые займы. Правда, такие заемщики должны относиться к I или II категории качества, а их ценные бумаги — торговаться на бирже.

Пониженный коэффициент риска в 85% планируется установить и для качественных кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ), оцениваемых на индивидуальной основе. Заемщики из сектора МСБ должны будут также относиться к I—II категориям качества и не допускать просрочек по платежам. По требованиям к компаниям МСБ, оцениваемым на портфельной основе и соответствующим указанным критериям, сохранится действующий сейчас пониженный коэффициент в 75%.

Одновременно ЦБ хочет ужесточить регулирование для вложений банков в некотируемые спекулятивные акции. Такие вложения будут взвешиваться с риском 400%. Необеспеченные просроченные кредиты также будут сильнее давить на капитал — для них будет применять коэффициент риска 150%, если резерв был сформирован в размере менее 20%.

Новые подходы к оценке рисков, предположительно, начнут действовать с 1 января 2020 года.