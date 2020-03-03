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АСВ объявило отбор инвесторов для «охоты» за активами банкиров

Агентство по страхованию вкладов предлагает инвесторам за вознаграждение найти активы владельцев 44 лопнувших банков. Список охватывает кредитные организации, лишенные лицензий за последние десять лет
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Агентство по страхованию вкладов предложило инвесторам за свой счет найти активы бывших владельцев и топ-менеджеров 44 обанкротившихся банков. Список ликвидируемых кредитных организаций и их контролирующих лиц, привлеченных к ответственности, опубликован на сайте АСВ.

Вознаграждение инвесторам будут выплачиваться за счет денег, которые они вернут в конкурсную массу благодаря взысканию активов бывших собственников банков или понуждению их «к добровольной передаче активов». Также АСВ объявило о начале отбора инвесторов, которые займутся поиском активов. Заявки будут приниматься до 6 мая 2020 года.

Один из крупнейших кейсов, которым АСВ предлагает заняться подрядчикам, — возмещение 3,1 млрд руб. ущерба с бывшего «фактического собственника» Славянского банка Матвея Урина. Урин был осужден и приговорен четырем годам колонии в 2011 году за хулиганство, затем ему вменили изготовление поддельных ценных бумаг (ч. 2 ст. 186 УК), несколько эпизодов мошенничества (ч. 4 ст. 159), а также отмывание денег (ст. 174.1). Срок лишения свободы был увеличен до 7,5 года, в сентябре 2018 года Урин вышел на свободу, писал РБК.

АСВ предложит процент за охоту на активы владельцев рухнувших банков
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АСВ также предложило инвесторам поучаствовать во взыскании 9 млрд руб. с руководителей и контролирующих лиц Анталбанка, привлеченных к субсидиарной ответственности. Агентство предлагает найти активы бывших владельцев и руководства Тусарбанка и банка «Евромет», они привлечены к субсидиарной ответственности на 14,2 млрд руб. и 5,2 млрд руб. Три этих банка лишились лицензий в 2015 году.

Новый подход к взысканию активов у беглых банкиров одобрил совет директоров АСВ, рассказывал в прошлом месяце первый заместитель генерального директора агентства Андрей Мельников. По его словам, АСВ решило привлечь сторонние организации для нахождения и возврата активов ликвидируемых банков в конкурсную массу. «По сути, мы объявляем сезон свободной охоты», — отмечал он.

Подрядчики будут брать на себя все финансовые издержки в других юрисдикциях, взамен им будет гарантирован «процент от суммы, которую удастся взыскать», объяснял Мельников.

АСВ предложит процент за охоту на активы владельцев рухнувших банков
Финансы

По такой схеме АСВ работает с инвестиционной компанией А1 (входит в «Альфа-Групп» Михаила Фридмана). АСВ наняло А1 для поиска активов бывшего совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова. По иску ликвидируемого Внешпромбанка в Лондоне арестованы активы банкира в пределах $1,75 млрд. «Мы работаем над тем, чтобы выявить и наложить арест на все имущество, прямыми или косвенными собственниками которого являются бывшие бенефициары Внешпромбанка», — говорил в интервью РБК управляющий партнер А1 Андрей Елинсон.

Автор: Павел Казарновский
Теги: АСВ, инвестор
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