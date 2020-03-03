АСВ объявило отбор инвесторов для «охоты» за активами банкиров

Агентство по страхованию вкладов предлагает инвесторам за вознаграждение найти активы владельцев 44 лопнувших банков. Список охватывает кредитные организации, лишенные лицензий за последние десять лет

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Агентство по страхованию вкладов предложило инвесторам за свой счет найти активы бывших владельцев и топ-менеджеров 44 обанкротившихся банков. Список ликвидируемых кредитных организаций и их контролирующих лиц, привлеченных к ответственности, опубликован на сайте АСВ.

Вознаграждение инвесторам будут выплачиваться за счет денег, которые они вернут в конкурсную массу благодаря взысканию активов бывших собственников банков или понуждению их «к добровольной передаче активов». Также АСВ объявило о начале отбора инвесторов, которые займутся поиском активов. Заявки будут приниматься до 6 мая 2020 года.

Один из крупнейших кейсов, которым АСВ предлагает заняться подрядчикам, — возмещение 3,1 млрд руб. ущерба с бывшего «фактического собственника» Славянского банка Матвея Урина. Урин был осужден и приговорен четырем годам колонии в 2011 году за хулиганство, затем ему вменили изготовление поддельных ценных бумаг (ч. 2 ст. 186 УК), несколько эпизодов мошенничества (ч. 4 ст. 159), а также отмывание денег (ст. 174.1). Срок лишения свободы был увеличен до 7,5 года, в сентябре 2018 года Урин вышел на свободу, писал РБК.

АСВ также предложило инвесторам поучаствовать во взыскании 9 млрд руб. с руководителей и контролирующих лиц Анталбанка, привлеченных к субсидиарной ответственности. Агентство предлагает найти активы бывших владельцев и руководства Тусарбанка и банка «Евромет», они привлечены к субсидиарной ответственности на 14,2 млрд руб. и 5,2 млрд руб. Три этих банка лишились лицензий в 2015 году.