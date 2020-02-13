АСВ предложит процент за охоту на активы владельцев рухнувших банков

Агентство по страхованию вкладов планирует привлекать специальные компании к розыску и взысканию активов бенефициаров рухнувших банков. Один такой кейс у АСВ уже есть: А1 судится с бывшим владельцем Внешпромбанка в Лондоне

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Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) одобрил применение нового подхода по поиску и взысканию активов владельцев рухнувших банков, которые были выведены, рассказал РБК первый заместитель генерального директора АСВ Андрей Мельников.

Речь идет о привлечении внешнего финансирования и сторонних организаций (не всегда обязательно юридических), чтобы находить активы ликвидируемых банков в России и за границей и возвращать их в конкурсную массу, объяснил Мельников. «По сути, мы объявляем сезон свободной охоты. У нас будет некоторое публичное предложение, в рамках которого мы будем отбирать предложения заинтересованных лиц, которые готовы нам вернуть в конкурсную массу активы за достаточно твердое и хорошее вознаграждение», — сказал Мельников.

Он отметил, что такие подрядчики «будут брать на себя все финансовые издержки в других юрисдикциях, в том числе на поиск активов и наем детективов». Такой подход показывает эффективность в США и Великобритании, у АСВ тоже есть один кейс, напомнил замгендиректора агентства. АСВ наняло компанию А1 (входит в «Альфа-Групп») для преследования бывшего совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова. По иску в Высоком суде Лондона арестованы активы Беджамова в пределах $1,75 млрд. Сейчас А1 добивается взыскания этих активов через суд, а также пытается найти скрытое имущество.

«У нас будет примерно два месяца на сбор заявок. В течение двух месяцев будем анализировать предложения, отсекать тех, кто связан с бенефициарами, потому что, скорее всего, такие истории будут попадаться», — сказал Мельников. Он добавил, что таким компаниям не будет нужна аккредитация (сейчас сторонние организации работают с АСВ только после аккредитации). Контракты будут заключаться с теми, кто «готов потратить свои деньги и гарантировать результат».