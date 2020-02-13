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АСВ предложит процент за охоту на активы владельцев рухнувших банков

Агентство по страхованию вкладов планирует привлекать специальные компании к розыску и взысканию активов бенефициаров рухнувших банков. Один такой кейс у АСВ уже есть: А1 судится с бывшим владельцем Внешпромбанка в Лондоне
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) одобрил применение нового подхода по поиску и взысканию активов владельцев рухнувших банков, которые были выведены, рассказал РБК первый заместитель генерального директора АСВ Андрей Мельников.

Речь идет о привлечении внешнего финансирования и сторонних организаций (не всегда обязательно юридических), чтобы находить активы ликвидируемых банков в России и за границей и возвращать их в конкурсную массу, объяснил Мельников. «По сути, мы объявляем сезон свободной охоты. У нас будет некоторое публичное предложение, в рамках которого мы будем отбирать предложения заинтересованных лиц, которые готовы нам вернуть в конкурсную массу активы за достаточно твердое и хорошее вознаграждение», — сказал Мельников.

Он отметил, что такие подрядчики «будут брать на себя все финансовые издержки в других юрисдикциях, в том числе на поиск активов и наем детективов». Такой подход показывает эффективность в США и Великобритании, у АСВ тоже есть один кейс, напомнил замгендиректора агентства. АСВ наняло компанию А1 (входит в «Альфа-Групп») для преследования бывшего совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова. По иску в Высоком суде Лондона арестованы активы Беджамова в пределах $1,75 млрд. Сейчас А1 добивается взыскания этих активов через суд, а также пытается найти скрытое имущество.

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«У нас будет примерно два месяца на сбор заявок. В течение двух месяцев будем анализировать предложения, отсекать тех, кто связан с бенефициарами, потому что, скорее всего, такие истории будут попадаться», — сказал Мельников. Он добавил, что таким компаниям не будет нужна аккредитация (сейчас сторонние организации работают с АСВ только после аккредитации). Контракты будут заключаться с теми, кто «готов потратить свои деньги и гарантировать результат».

По словам Мельникова, АСВ не будет тратить собственные средства на такие расследования: «Компании будут работать за процент от суммы, которую удастся взыскать. Фиксированной суммы гонорара не будет». Он не уточнил, какая доля вырученных средств может уходить на вознаграждение.

«Мы собираем предложения, кейсы разные — есть совсем тяжелые и есть более легкие. [Вознаграждение] может быть 10%, может быть больше», — сказал Мельников. Все зависит от кейса. По расчетам АСВ, сторонние компании могут быть привлечены к судебным процессам и взысканию по «сотням кейсов». Общий объем требований по ним Мельников не назвал.

«Мы пойдем последовательно, во-первых, по просуженным историям, где мы видим бенефициаров. И по всем тем финансовым организациям, где мы только начинаем входить в процесс», — заключил он.

Авторы: Юлия Кошкина, Павел Казарновский
Теги: АСВ, А1, Внешпромбанк
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