АСВ оценило уровень возврата денег кредиторам банкротящихся банков

Требования кредиторов ликвидируемых банков пока удовлетворены на 14%. Для увеличения этой доли АСВ намерено отказаться от расходов на дорогих сторонних юристов и ускорить продажу реальных активов банков

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Требования кредиторов к банкам, которые находятся в процессе ликвидации, пока удовлетворены только на 14% по состоянию на 1 октября 2020 года. Об этом говорится в стратегии Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на будущие пять лет (РБК ознакомился с документом, представитель АСВ подтвердил его подлинность). Сейчас в процессе ликвидации у агентства находятся 416 финансовых организаций с обязательствами перед кредиторами на 3,2 трлн руб.

Стоимость их активов по балансу — 4,47 трлн руб., но реальная стоимость оценивается в 13%, сказано в стратегии. Эти организации также отличаются большой долей «технических» активов, которые не имеют реальной стоимости и использовались в схемах по выводу активов, для транзита средств и обхода регулирования, — около 60%.

Что касается кредиторов уже ликвидированных банков, то они получили выплаты, покрывшие 47,2% от их требований (по итогам года показатель достиг рекордных для АСВ 48,1%), говорится в стратегии. Балансовая стоимость активов этих банков гораздо меньше, чем тех, с которыми АСВ продолжает работать, — она составляет 386 млрд руб. Требования кредиторов по ним достигали 225 млрд руб.

В агентстве отмечают, что в отличие от уже ликвидированных ликвидирующиеся сейчас банки «характеризуются значительным масштабом деятельности и низким качеством активов». «В будущее нам приходится смотреть с осторожностью. Дело в том, что поступавшие нам на ликвидацию банки в последние годы объективно в очень плохом состоянии, реальных активов там почти нет», — говорил в интервью «Коммерсанту» глава АСВ Юрий Исаев.