ЦБ получил право ограничивать сделки отдельных участников торгов на бирже

Банк России сможет ограничивать операции отдельных участников биржевых торгов или торги конкретными инструментами на срок до полугода. Мера может коснуться широкого круга лиц, в том числе частных инвесторов, полагают эксперты

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Банк России с 1 января 2024 года получит право ограничивать сделки отдельных участников рынка или операции с отдельными инструментами, если это создает угрозу финансовой стабильности рынка. Соответствующий закон, ранее поддержанный Госдумой и Совфедом, в конце декабря подписал президент Владимир Путин.

Подписанный документ предусматривает внесение поправок в ст. 16 закона «Об организованных торгах». Ее предлагается дополнить ч. 8, в которой будут описаны дополнительные полномочия ЦБ по введению ограничений на организованных торгах.

Из текста закона следует, что регулятор сможет вводить ограничения на срок до шести месяцев в отношении:

отдельных участников торгов, если их действия (сделки, операции) или действия их клиентов создают угрозу стабильности финансового рынка или нарушают права остальных участников торгов;

отдельных операций или сделок для всех участников торгов.

Зачем ЦБ нужно вводить дополнительные ограничения

Конкретные ситуации, в случае которых ЦБ может прибегнуть к введению ограничений, в законе не прописаны. Но в тексте документа указано, что меры могут быть введены в случае, если нарушены требования закона «Об организованных торгах» и «принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России».

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«Дело в том, что могут возникать ситуации, когда торги изменяют ценообразование на отдельные инструменты, которые используются в качестве обеспечения. Это влечет за собой системный риск, который может распространиться на участников клиринга», — объяснил РБК представитель ЦБ. При этом в настоящий момент у Банка России нет опасений в отношении риск-менеджмента центральных контрагентов, добавил он: «Но на стороне регулятора может быть более широкая картина рынка».

Перечень инструментов, которые могут использоваться в качестве обеспечения, формируют клиринговые организации, работающие с участниками рынка, например Национальный клиринговый центр (НКЦ, входит в группу Мосбиржи) или «СПБ Клиринг» (входит в группу СПБ Биржи). Как следует из документов на сайте организаций, в качестве залогов могут выступать акции, биржевые облигации, денежные средства в иностранной валюте.

«Мы анализируем внебиржевые сделки и позиции участников финансового рынка, финансовое состояние отдельных участников, делаем оценку стоимости обеспечения, которое принимается центральным контрагентом. Таким образом, Банк России должен иметь возможность влиять на процессы риск-менеджмента центрального контрагента, а также ограничивать операции участников торгов в случае создания угрозы финансовой стабильности», — заключил представитель регулятора.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, который был автором поправок, ранее пояснил, что дополнительные полномочия нужны ЦБ, чтобы оградить рынок от недружественных действий извне и влияния организаций, чьи действия направлены «фактически против интересов развития рынка». «Нам важно, чтобы в экстремальных условиях у регулятора были полномочия, позволяющие сохранить стабильность финансового рынка и не допустить каких-то внешних влияний на эту ситуацию», — указывал Аксаков.

Как расширение полномочий ЦБ повлияет на рынок

В законе «Об организованных торгах» уже были описаны случаи, в которых торги могут быть прекращены или приостановлены. В ст. 21 говорится, что торги могут быть приостановлены в случае получения соответствующего предписания от Банка России. «Приостановление или прекращение организованных торгов возможно как в отношении всех товаров, ценных бумаг, видов иностранной валюты, которые допущены к организованным торгам, или всех заключаемых на организованных торгах договоров, так и в отношении отдельных товаров, ценных бумаг, иностранных валют и (или) договоров», — указано в ранее принятой версии закона.

Примером применения этой нормы можно назвать приостановку торгов на Мосбирже, которая случилась после начала специальной военной операции России на Украине, введения санкций в отношении участников российского финансового рынка и обвала котировок на ценные бумаги российских эмитентов. Банк России останавливал торги в фондовой секции рынка и в секции срочного рынка с 28 февраля по 24 марта 2022 года.

Новые меры существенно расширяют полномочия регулятора и позволяют ему еще более активно вмешиваться в процесс торгов, отмечает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Валерий Зинченко. Действующий сейчас порядок позволяет приостанавливать торги целиком, например приостановка торгов всеми ценными бумагами, а в новой версии закона вводится критерий субъектного состава, объясняет эксперт. «Вероятно, данная новелла может коснуться широкого спектра вопросов от запрета на продажу ценных бумаг или совершения онлайн-операций до приостановления деятельности участника [торгов]», — полагает эксперт.

Предлагаемые меры вряд ли способны кардинально ухудшить доверие к российскому рынку, считает Зинченко. «В нормальной ситуации это было бы действительно существенным негативными фактором, но так как уже сейчас финансовый рынок во многом управляется вручную и жестко зарегулирован, введение еще одного потенциального механизма вмешательства и контроля общей картины не изменит», — заключает эксперт.

Новые полномочия ЦБ предоставляют возможность если не управлять, то существенно влиять на рынок, отмечает руководитель практики МСФО аудиторской компании «КСК Групп» Светлана Крапивенцева. По ее мнению, предпосылкой для данного решения могут быть недобросовестные действия участников рынка, совершаемые, например, против какого-либо инструмента, или риск совершения таких недобросовестных действий. По мнению Крапивенцевой, нововведение может коснуться широкого круга участников торгов: и физических лиц, и конкретных организаций — брокеров или банков.