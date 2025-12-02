Первый зампред ВТБ объяснил смысл «Инфляции в искусительных одеждах»

Пьесу «Инфляция, или Сон в зимнюю ночь» в ВТБ подготовили к форуму «Россия зовет!», в ней банк аллегорически описывает ситуацию с ростом цен и денежно-кредитной политикой. Инфляцию в ВТБ считают «падшим ангелом»

Дмитрий Пьянов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в эфире Радио РБК рассказал детали создания пьесы «Инфляция, или Сон в зимнюю ночь», написанной банком к 16-му инвестиционному форуму ВТБ «Россия зовет!». По его словам, инфляция в произведении описана под влиянием образа «падшего ангела».

«Когда мы дизайнили основных героев этой пьесы, большой спор внутри был, кто такая инфляция. Если инфляция — живое существо, то кто она? И были тоже версии, что инфляция как татаро-монголы, как саранча, которые завоевывают страны и континенты. Я в конце концов решил, что это падший ангел, бывшая добродетель, который где-то вот находится между справедливостью и умеренностью», — рассказал банкир.

«Очень важным для раскрытия этого героя является элемент этой пьесы, который начинается со слов: «Входит Инфляция в одеждах, что когда-то были светлые, а ныне темные и искусительные». То есть светлые одежды — образ добродетелей, темные — падшего ангела. Искусительные одежды свидетельствуют о том, что одно из свойств инфляции — это искушение, потому что инфляция выгодна правителям. За счет инфляции правители, по сути, скрытым налогом могут финансировать свои источники бюджета», — объяснил Пьянов.

Среди реплик Инфляции в пьесе есть такая: «О, как мне нравится сей спор, в котором весь мой нрав соединится / Я диким ангелом хожу в усталый двор, где каждый приручить меня стремится». Пьянов объяснил, что в этом четверостишии авторы пытались подчеркнуть, что инфляция питается «раздором».

«По сути, она говорит: «Я дикий ангел». То есть «я дикий — меня очень сложно приручить». «Где каждый приручить меня стремится» — в этой фразе мы хотели подчеркнуть, что мир только учится ее приручать, не всем это удается, и необходимым и достаточным условием для приручения является консенсус, согласие, отсутствие раздора между различными ветвями власти», — рассказал первый зампред ВТБ.