Форум «Россия зовет!»⁠,
Первый зампред ВТБ объяснил смысл «Инфляции в искусительных одеждах»

Сюжет
Форум «Россия зовет!»
Сюжет
Радио РБК
Пьесу «Инфляция, или Сон в зимнюю ночь» в ВТБ подготовили к форуму «Россия зовет!», в ней банк аллегорически описывает ситуацию с ростом цен и денежно-кредитной политикой. Инфляцию в ВТБ считают «падшим ангелом»
ВТБ VTBR ₽72,06 -0,57% Купить
Дмитрий Пьянов
Дмитрий Пьянов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в эфире Радио РБК рассказал детали создания пьесы «Инфляция, или Сон в зимнюю ночь», написанной банком к 16-му инвестиционному форуму ВТБ «Россия зовет!». По его словам, инфляция в произведении описана под влиянием образа «падшего ангела».

«Когда мы дизайнили основных героев этой пьесы, большой спор внутри был, кто такая инфляция. Если инфляция — живое существо, то кто она? И были тоже версии, что инфляция как татаро-монголы, как саранча, которые завоевывают страны и континенты. Я в конце концов решил, что это падший ангел, бывшая добродетель, который где-то вот находится между справедливостью и умеренностью», — рассказал банкир.

Первый зампред ВТБ написал о безумных качелях рубля и пакте ЦБ с властями
Финансы
Дмитрий Пьянов

«Очень важным для раскрытия этого героя является элемент этой пьесы, который начинается со слов: «Входит Инфляция в одеждах, что когда-то были светлые, а ныне темные и искусительные». То есть светлые одежды — образ добродетелей, темные — падшего ангела. Искусительные одежды свидетельствуют о том, что одно из свойств инфляции — это искушение, потому что инфляция выгодна правителям. За счет инфляции правители, по сути, скрытым налогом могут финансировать свои источники бюджета», — объяснил Пьянов.

Среди реплик Инфляции в пьесе есть такая: «О, как мне нравится сей спор, в котором весь мой нрав соединится / Я диким ангелом хожу в усталый двор, где каждый приручить меня стремится». Пьянов объяснил, что в этом четверостишии авторы пытались подчеркнуть, что инфляция питается «раздором».

«По сути, она говорит: «Я дикий ангел». То есть «я дикий — меня очень сложно приручить». «Где каждый приручить меня стремится» — в этой фразе мы хотели подчеркнуть, что мир только учится ее приручать, не всем это удается, и необходимым и достаточным условием для приручения является консенсус, согласие, отсутствие раздора между различными ветвями власти», — рассказал первый зампред ВТБ.

Бюджетная драма: либо рост инфляции, либо сокращение расходов
Радио
Олег Вьюгин

В июне 2025 года ВТБ подготовил к Петербургскому международному экономическому форуму стихотворный манифест, написанный от имени «работающего рубля». А в декабре 2024-го Пьянов написал «письмо Деду Морозу и Снегурочке от мальчика Димы из синей группы детсада».

Теги
Дмитрий Пьянов ВТБ «Россия зовет!»
Первый зампред ВТБ объяснил смысл «Инфляции в искусительных одеждах»
 Финансы, 19:40
