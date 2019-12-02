ЦБ сообщил о взыскании 530 млрд руб. с экс-владельцев санируемых банков

Регулятор заинтересован в том, чтобы вернуть максимум потраченных на санацию средств и защитить вкладчиков

Банк России взыскивает с бывших владельцев санируемых банков примерно 530 млрд руб. Об этом в программе «Действующие лица» с Наилей Аскер-заде на канале «Россия 24» сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Мы сейчас подали иски в суды по банкам, которые санирует Центральный банк. В общей сложности иски на сумму где-то 530 млрд руб.», — заявила она. По словам Набиуллиной, регулятор намерен вернуть максимум средств, потраченных на спасение кредитных организаций, чтобы не пострадали кредиторы и вкладчики.

Глава ЦБ также напомнила, что санируемые банки должны выводиться на рынок. «Мы не собираемся за них держаться, и мы их готовим к продаже», — сообщила она. Также Набиуллина заявила, что считает вредным установление определенного срока продажи, поскольку инвесторы будут до последнего ждать, когда он наступит, и сбивать цену. «Это будет, по сути дела, не приватизация, а разбазаривание», — пояснила председатель Банка России.

В августе зампред Центробанка Василий Поздышев оценил потери регулятора от санации банков через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) в сумму от 750 млрд до 1,4 трлн руб. Он отмечал, что точная оценка потерь будет зависеть от того, чем закончатся разбирательства с бывшими акционерами банков, от которых регулятор требует компенсаций убытков. При этом Поздышев указал, что ЦБ не сможет взыскать все убытки в полном объеме, так как должен при их расчете следовать формуле в законе о банкротстве.