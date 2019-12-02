ЦБ сообщил, что кредитный риск крупнейших российских заемщиков превысил 5 трлн руб. Банки могут не полностью учитывать риски в работе с значимыми корпоративными клиентами, отметил регулятор

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Российские банки могут недооценивать риски крупнейших компаний-заемщиков. Причина — значительное расхождение методик расчета долговой нагрузки и вероятности дефолта таких клиентов, указывает ЦБ в «Обзоре финансовой стабильности». Регулятор указал на рискованность чрезмерной концентрации кредитного портфеля банков на крупных заемщиках с высокой долговой нагрузкой. ЦБ уже обсуждает с участниками рынка единую методику расчета долговой нагрузки юрлиц, говорится в документе.

Более трети (35%) корпоративного портфеля российских банков приходится на 92 компании, и за последние годы долговая нагрузка этих клиентов значительно выросла, предупредил ЦБ в апреле (pdf). По оценкам, которые он привел в «Обзоре финансовой стабильности», объем банковского кредитного риска на крупнейших корпоративных заемщиков на 1 сентября составил 5,24 трлн руб. — это сумма требований к 25 компаниям, для которых размер подверженности кредитным рискам превышает 100 млрд руб. На 1 июня объем риска составлял 5,3 трлн руб., а на начало 2018 года — 4,29 трлн руб.

Как будут ограничивать долговую нагрузку бизнеса

Участники рынка согласны с тем, что финансирование слишком закредитованных компаний стоит ограничить, пишут аналитики ЦБ. Банки, однако, предлагают рассчитывать предельную долговую нагрузку заемщиков-юрлиц в зависимости от отраслевой специфики. Пока предлагается использовать для оценки две долговые метрики: отношение совокупного долга к EBITDA и отношение EBITDA к процентным расходам заемщика. Показатели имеют наибольшее влияние на оценку финансового состояния крупных корпоративных заемщиков, указывают авторы.