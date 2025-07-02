Костин призвал не робко назвать две причины ситуации в экономике

Причиной «инфляции у нас являются большие военные расходы». Об этом заявил глава банка ВТБ Андрей Костин. Он указал, что говорить о проблемах в экономике «нам помогает президент», который дважды об этом рассказал на прошедшей неделе. Костин добавил, что «мы всегда очень робкие», когда пытаемся говорить о ситуации в экономике.

Костин предложил оценивать ситуацию исходя из положения, «в которое попала страна». «Это большие военные расходы. Помимо того, что они вообще большие, и являются частью государственных расходов и стимулируют развитие определенных отраслей экономики, они еще и не производят продукцию, которая потом попадает на рынок. Поэтому предложение не увеличивается на рынке, а расходы — растут», — сказал он. Вторая причина — это «огромное количество санкций».

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