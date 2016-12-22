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ЦБ допустил банкротство «Открытие Холдинга»
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ЦБ допустил банкротство «Открытие Холдинга»
Санация «по списку», 13:47
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ЦБ допустил банкротство «Открытие Холдинга»
Центробанк готов пойти на банкротство «Открытие Холдинга», если тот не погасит свои долги перед банками группы «Открытие», заявил зампредседателя регулятора Василий Поздышев
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Банк России допускает банкротство «Открытие Холдинга», если тот не погасит свою задолженность в сумме 335 млрд руб. перед банками группы «Открытие». Об этом заявил зампред ЦБ Василий Поздышев в интервью агентству «Интерфакс».

«Банки группы «ФК Открытие» намерены взыскивать с «Открытие Холдинга», опять же, не 28 млрд руб., а всю сумму задолженности — это 335 млрд руб. Мы очень рассчитываем, что холдинг раскроет те объекты инвестиций, в которые пошли эти средства, и вернет деньги либо активы. Если он не будет в состоянии вернуть эти средства, тогда, скорее всего, будет инициирована процедура банкротства», — рассказал Поздышев.

Ранее 28 млрд руб., о которых идет речь, «Открытие Холдинг», выбранный инвестором в рамках санации банка «Траст», получил от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на поддержку ликвидности банка. Однако прошлым летом под санацию с участием Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) попал основной актив холдинга — банк «ФК Открытие». «Открытие Холдинг» после этого утратил статус инвестора «Траста». На базе последнего теперь планируется создать фонд проблемных и непрофильных активов, рассказывал ранее Поздышев.

После этого Агентство по страхованию вкладов (АСВ) потребовало от холдинга вернуть выданные на санацию «Траста» 28 млрд руб. Холдинг, в свою очередь, выставил требование к «Трасту» перечислить эти деньги напрямую на счет АСВ.

«Мы были уверены, что банк «Траст» погасит эту задолженность вместе с остальными своими долгами перед АСВ, — говорил РБК представитель «Открытие Холдинга». — Для нас удивительно, что эти 28 млрд руб. до сих пор не перечислены в АСВ с нашего депозита в банке «Траст». По его словам, эта сумма обеспечена залогом в виде гособлигаций.

Позиция ЦБ по этому вопросу такова, что средства, предоставленные АСВ, должны быть возвращены холдингом, говорил в начале апреля Поздышев. В своем июльском интервью «Интерфаксу» он подчеркнул, что списание этих средств и сохранение долга «Открытие Холдинга» перед банком «Траст» были сделаны «в силу норм закона». «Все остальные комментарии холдинга относятся к их собственной оценке, что справедливо, что несправедливо. Мы действуем строго в правовом поле», — сказал Поздышев.

В конце мая председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов рассказал РБК, что «Открытие Холдинг» крупнейший должник не только «ФК Открытие», но и объединенной финансовой группы, также включающей Бинбанк. «Мы рассчитываем, что постепенно долг будет погашаться», — добавил он.

В мае агентство Reuters подсчитало, что к началу текущего года объем проблемных активов «ФК Открытие» составлял 420 млрд руб. Все они разделены на нерыночные проблемные (их большинство — 380 млрд руб). и рыночные, требующие отдельных стратегий.

В первую категорию попали кредиты и инвестбанковские сделки, связанные с «Открытие Холдингом», «Росгосстрахом» и аффилированными с их владельцами компаниями.

Во вторую — акции ВТБ, платежной системы QIWI, неторгуемые бумаги и геологоразведочная компания «Геотек». Пограничный между двумя категориями — долг ОВК, который по итогам прошлого года составлял 56 млрд руб. У «ФК Открытие» — 20% ОВК (в акции компании вкладывались подконтрольные банку НПФ электроэнергетики и «ЛУКОЙЛ-Гарант»).

Автор: Наталья Демченко.
Теги: «Открытие Холдинг»
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