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ЦБ спрогнозировал рост стоимости санируемых им банков в полтора раза
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ЦБ спрогнозировал рост стоимости санируемых им банков в полтора раза
Санация «по списку», 17:40
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ЦБ спрогнозировал рост стоимости санируемых им банков в полтора раза
Через 3–4 года «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк будут стоить более 600 млрд руб. — примерно в 1,5 раза больше, чем стоят сейчас, прогнозирует ЦБ. Однако это все равно не больше, чем то, что регулятор уже направил на санацию
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Акции «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка, по оценке ЦБ, сейчас стоят не более 400–450 млрд руб., заявил журналистам 2 апреля зампред ЦБ Василий Поздышев, передает корреспондент РБК. Но уже через 3–4 года — когда банки начнут генерировать прибыль — цена бумаг превысит 600 млрд руб., дал прогноз представитель регулятора.

Однако эта сумма не больше, чем то, что ЦБ уже направил на санацию трех крупных частных банков — 626 млрд руб., не считая средств, которые ЦБ потратил на расшивку плохих долгов санируемых банков.

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На докапитализацию «ФК Открытие», по словам Поздышева, ЦБ выделил 456 млрд руб. Из них 371 млрд руб. пошел на оздоровление самого банка, 66 млрд руб. досталось принадлежащей «ФК Открытие» страховой компании «Росгосстрах», остальное — негосударственным пенсионным фондам. На оздоровление Бинбанка было выделено 57 млрд руб., на докапитализацию Промсвязьбанка — 113,4 млрд руб.

При этом в общей сумме Поздышев пока не учитывает те 130 млрд руб. в виде облигаций федерального займа, которые через Агентство по страхованию вкладов перейдут на баланс Промсвязьбанка (с баланса санируемых банков их выкупит ЦБ).

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Поздышев отметил, что бывшие собственники санируемых «ФК Открытие» и Бинбанка передали на их баланс активы на 100 млрд руб. При этом, по словам зампреда ЦБ, сами бизнесмены оценивают их значительно дороже — в 400–450 млрд руб. «А некоторые отдельные активы, если подойти к их оценке объективно, являются скорее пассивами, чем активами», — уточнил Поздышев.

Среди активов, которые перешли к санируемым ЦБ банкам, — 25% нефтяной компании «РуссНефть», девелоперские компании «Интеко» и А101 (принадлежали группе «Сафмар» бывших собственников Бинбанка — семьи Гуцериевых — Шишханова).

Автор: Елена Пашутинская.
Теги: ЦБ , санация
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