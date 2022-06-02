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Финансы ,  
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Владелец Росбанка ответил на сообщения о возможной смене руководства

Frank Media написало, что банк может возглавить Михаил Алексеев — прежде он уже работал в Росбанке, а с 2020 года был замглавы ЦБ, откуда ушел в мае. «Интеррос» Потанина, контролирующий банк, исключает перемены в ближайшее время
Михаил Алексеев
Михаил Алексеев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Михаил Алексеев может возглавить Росбанк, пишет Frank Media со ссылкой на источники, близкие к контролирующему банк «Интерросу» и самому финансисту. Один из собеседников издания уточнил, что окончательное решение пока не принято, переговоры не завершены. Но в «Интерросе» заявили РБК, что не рассматривают «в ближайшей перспективе» изменения в структуре топ-менеджмента. «Мы поддерживаем действующую команду Росбанка», — сказали в компании.

Алексеев в 2000–2006 годах входил в правление Росбанка. Позднее он занял должность председателя правления ЮниКредит Банка, а оттуда в 2020 году перешел в Банк России на пост зампредседателя. В ЦБ Алексеев возглавлял департамент наличного денежного обращения и курировал продажу санированных банков.

12 мая стало известно, что Алексеев уйдет из Центробанка. Его место занял Сергей Белов.

Из Центробанка уйдет куратор продажи санированных банков
Финансы
Михаил Алексеев

До этого, 20 апреля, финансист попал под блокирующие санкции США вместе с другими членами наблюдательного совета банка «Открытие». Сам этот банк оказался под санкциями еще 24 февраля.

Росбанк после того, как владеющая им Societe Generale решила прекратить деятельность в России, был продан «Интерросу» Владимира Потанина. Компании закрыли сделку 18 мая. Прежде Росбанк уже принадлежал «Интерросу», но в 2006 году французская финансовая группа приобрела 20-процентную долю в банке, а в 2008-м стала его контролирующим акционером.

Сейчас Росбанк возглавляет Илья Поляков. Он вступил в должность председателя правления в апреле.

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