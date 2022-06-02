Владелец Росбанка ответил на сообщения о возможной смене руководства

Frank Media написало, что банк может возглавить Михаил Алексеев — прежде он уже работал в Росбанке, а с 2020 года был замглавы ЦБ, откуда ушел в мае. «Интеррос» Потанина, контролирующий банк, исключает перемены в ближайшее время

Михаил Алексеев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Михаил Алексеев может возглавить Росбанк, пишет Frank Media со ссылкой на источники, близкие к контролирующему банк «Интерросу» и самому финансисту. Один из собеседников издания уточнил, что окончательное решение пока не принято, переговоры не завершены. Но в «Интерросе» заявили РБК, что не рассматривают «в ближайшей перспективе» изменения в структуре топ-менеджмента. «Мы поддерживаем действующую команду Росбанка», — сказали в компании.

Алексеев в 2000–2006 годах входил в правление Росбанка. Позднее он занял должность председателя правления ЮниКредит Банка, а оттуда в 2020 году перешел в Банк России на пост зампредседателя. В ЦБ Алексеев возглавлял департамент наличного денежного обращения и курировал продажу санированных банков.

12 мая стало известно, что Алексеев уйдет из Центробанка. Его место занял Сергей Белов.

До этого, 20 апреля, финансист попал под блокирующие санкции США вместе с другими членами наблюдательного совета банка «Открытие». Сам этот банк оказался под санкциями еще 24 февраля.

Росбанк после того, как владеющая им Societe Generale решила прекратить деятельность в России, был продан «Интерросу» Владимира Потанина. Компании закрыли сделку 18 мая. Прежде Росбанк уже принадлежал «Интерросу», но в 2006 году французская финансовая группа приобрела 20-процентную долю в банке, а в 2008-м стала его контролирующим акционером.

Сейчас Росбанк возглавляет Илья Поляков. Он вступил в должность председателя правления в апреле.