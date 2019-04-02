Покупка биткоина роботами привела к резкому скачку курса

Стоимость криптовалюты всего за сутки поднялась почти на 20%. Аналитики связывают это с аномальным спросом, который мог быть следствием сделок, совершенных трейдинговыми роботами

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Стоимость биткоина за сутки подскочила почти на 20%, следует из данных торгов. По версии некоторых экспертов, скачок вызван краткосрочным всплеском спроса из-за единовременной покупки неизвестным 20 тыс. BTC ($94,5 млн по текущему курсу).

Накануне, 1 апреля, курс биткоина составлял порядка $4170. Однако 2 апреля началось стремительное подорожание. Курс единовременно подскочил до примерно $5,1 тыс., после чего начал постепенное снижение. К 18:00 мск курс биткоина составлял порядка $4,8 тыс. Как отмечает Newsbtc, скачок в 15% от стоимости биткоина произошел всего за один час.

Оливер фон Ландсберг-Сэди, исполнительный директор криптовалютной компании BCB Group, заявил Reuters, что результат торгов мог быть связан с несколькими крупными сделками по покупке биткоинов. Покупки проводились через американские биржи Coinbase и Kraken, а также люксембургскую Bitstamp. По оценке эксперта, это был единый, алгоритмически управляемый заказ. Такой заказ мог сделать трейдинговый робот. Всего неизвестный покупатель приобрел 20 тыс. BTC.

Представитель сервиса CryptoCompare сообщил, что в связи с аномальным скачком курса число сделок с биткоином выросло в несколько раз, до 6 млн в час. Вместе с биткоином заметно выросли и прочие криптовалюты. Стоимость альткоинов Ethereum и Ripple поднялась примерно на 10%.