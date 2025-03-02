Россияне стали активнее продавать наличную валюту. Инфографика

Фото: Владислав Шатило / РБК

Россияне стали активнее продавать наличную валюту, которая была у них на руках. В 2024 году они сократили объем таких средств на $4,7 млрд: если в январе 2024 года у них на руках было $97,2 млрд, то к январю 2025 года осталось $92,4 млрд. Такие темпы снижения объемов валюты больше, чем в 2024 году, — тогда россияне сократили запасы валюты на $0,5 млрд, с $97,7 до $97,2 млрд.