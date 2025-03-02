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Финансы ,  
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Россияне стали активнее продавать наличную валюту. Инфографика

Россияне сократили запасы наличной валюты за год почти на $5 млрд
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Россияне стали активнее продавать наличную валюту, которая была у них на руках. В 2024 году они сократили объем таких средств на $4,7 млрд: если в январе 2024 года у них на руках было $97,2 млрд, то к январю 2025 года осталось $92,4 млрд. Такие темпы снижения объемов валюты больше, чем в 2024 году, — тогда россияне сократили запасы валюты на $0,5 млрд, с $97,7 до $97,2 млрд.

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Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Мария Лозовая
Валюта россияне сбережения доллары Евро
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