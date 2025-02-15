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Эксклюзив

Запас наличной валюты у россиян сократился второй год подряд

Сбережения россиян в наличной иностранной валюте возвращаются к докризисным уровням, следует из данных ЦБ. На 1 января объем таких накоплений составил $92,4 млрд, за 2024 год он упал почти на 5%
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Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Объем наличной иностранной валюты у российских домохозяйств на 1 января 2025 года составил почти 9,4 трлн руб., или $92,4 млрд в долларовом эквиваленте, следует из расчетов РБК на основе статистики ЦБ. За 2024 год остатки валютной наличности на руках у населения сократились на 4,9%, или $4,7 млрд. Снижение продолжается второй год подряд, но стало более выраженным (в 2023-м оно оценивалось в $0,5 млрд). До этого сбережения населения в наличной иностранной валюте росли как минимум с 2018 года.

Почему сбережения в наличной валюте продолжают сокращаться

Фактор, который стимулировал изменение структуры сбережений россиян, в том числе сокращение накоплений в валюте, — высокие ставки, считают опрошенные РБК эксперты.

«Мы видели эффект высоких ставок на динамику наличности в целом: и из рублевой выходили, и в долларовую не перекладывали, потому что в приоритете оставались рублевые инструменты с хорошей доходностью (вроде депозитов). Доля валютных инструментов в сбережениях домохозяйств росла только в ситуациях девальвации рубля, и то это был лишь краткосрочный эффект от переоценки», — говорит главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец.

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Фото:Александр Манзюк / ТАСС

«Растет мотивация граждан к конвертации валютных сбережений в рубли, чтобы получить хороший пассивный доход», — соглашается управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов. Он также напоминает, что переток наличности на депозиты в валюте ограничен, поскольку многие российские банки ввели «самоограничения» на прием таких вкладов.

Тенденцию перетока в банки наличности, в том числе валютной, ранее отмечал глава «Сбера» Герман Греф: «Мы видим исторически самые низкие запасы «матрасных» денег. Люди вытаскивают деньги из подушек и матрасов, все несут на депозиты». По его оценкам, во второй половине 2024 года объем «матрасно-подушечных денег» сократился на 20%.

Сколько денег в 2024 году россияне направили на вклады

По данным ЦБ, на 1 января 2025 года физлица держали на депозитах в российских банках 40,44 трлн руб. За 2024 год эта сумма увеличилась на 38%. Вслед за ростом ключевой ставки российские банки улучшали условия по депозитам для населения: средневзвешенные ставки по вкладам на срок свыше года поднялись более чем на 8 п. п. и превысили 20% в конце года. Как сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ), прирост средств населения, подлежащих страхованию, (вклады до 1,4 млн руб.) оказался рекордным за 14 лет.

94,2% накоплений на депозитах — рублевые, они составляют 38,08 трлн руб. Объем валютных вкладов на 1 января оценивался в $23 млрд. За год он уменьшился на $4 млрд, или почти 15%. Сокращение наблюдается третий год подряд.

Еще один фактор сжатия объема валютной наличности на руках у населения — трата этих денег, например, в поездках за рубежом.

«У нас, как в игре в «Монополию», в коробочке есть бумажки, и новых не добавляют, то же самое происходит с валютной наличностью в России в долларах и евро. Есть статистика, что небольшой объем наличной иностранной валюты вместе с торговым потоком поступает в Россию, именно новых купюр долларов и евро, но это ручеек, очень тонкий поток. Также не надо забывать, что такая наличность частично может утилизироваться бизнесом в торговых операциях, а не физлицами. Расходование наличной валюты в зарубежных поездках происходит без замещения встречным потоком. Когда мы приезжаем за границу, в основном мы тратим там валюту в наличной форме», — говорит Донец.

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Фото:Dimas Ardian / Bloomberg

«Сбереженная наличная иностранная валюта расходуется в зарубежных поездках, тогда как панические настроения, в ряде случаев подталкивавшие к сбережению этих средств любой ценой, естественным образом затухают», — добавляет Беликов. Донец тоже указывает, что у россиян не так много стимулов копить сейчас наличные доллары или евро.

«Доступ населения к «хрустящим долларам» не становится больше, но и физлица за ними не гонятся — в банках достаточно высоки спреды на покупку и продажу валюты. Если мы хотим держать наличные доллары из расчета, что доллар подорожает к рублю, то этот рост должен перекрывать в том числе высокие спреды валютообменных операций, это не прибавляет валютной наличности популярности как инструменту сбережений. Есть ощущение, что в инвестиционных целях наличная валюта потеряла привлекательность не только из-за рублевых ставок, но из-за вот этих спредов», — рассуждает эксперт. Она считает, что в 2025 году тенденция снижения объема валютной наличности у российских домохозяйств сохранится.

Этой же точки зрения придерживается и Беликов из «Эксперт РА». Он объясняет это тем, что действующие факторы — высокие рублевые ставки и ограничения на ввоз наличной валюты в Россию — пока сохраняются.

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Фото:Joe Raedle / Getty Images

Снижение объема наличной валюты на руках у населения вряд ли может стать устойчивой тенденцией, возражает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. По его словам, сокращение показателя в 2024 году пока не настолько значительно, чтобы «говорить о серьезных изменениях сберегательных предпочтений населения».

«Продажа валюты и ее перевод на вклады могли иметь место с учетом того, что снижение объема наличных в основном фиксировалось во втором полугодии, когда ключевая ставка и ставка по вкладам начали активный рост. Однако в целом население не склонно избавляться от наличной валюты, поэтому тут могли иметь место и другие факторы», — говорит эксперт.

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