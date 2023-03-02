В России зафиксировали рост числа заемщиков с четырьмя и более кредитами

ЦБ: с начала года число заемщиков с четырьмя и более кредитами выросло на 5,4%

По данным БКИ «Скоринг бюро», по итогам 2022 года доля заемщиков с четырьмя и более кредитами выросла с 11,6 до 13,8%. В ЦБ считают, что в этом году число оформлений ссуд на уже закредитованных клиентов снизится

Фото: Пётр Ковалев / ТАСС

По состоянию на июль 2022 года 5,2 млн заемщиков имели более трех кредитов, с января текущего года их число выросло на 5,4%, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

Генеральный директор бюро кредитных историй «Скоринг бюро» Олег Лагуткин сообщил, что по итогам прошлого года на каждого седьмого заемщика оказалось оформлено четыре и более активных кредитов, доля таких клиентов выросла с 11,6 до 13,8%. По его словам, среднее число ссуд на одного банковского клиента за год увеличилось с 1,9 до 2,05. Лагуткин связал это со стремлением банков продать дополнительные займы, например, кредитные карты.

Как отметил заместитель директора по розничному бизнесу Росбанка Максим Лукьянович, увеличение числа займов не всегда связано с долговой нагрузкой: это может быть «эффектом диджитализации» и упрощения процесса получения денег. Директор департамента розничных рисков ПСБ Евгений Иванов указал, что на одного заемщика могут быть оформлены ипотека, кредитная карта, выпущенная «на всякий случай», и куплены товары в рассрочку. Но если у человека много необеспеченных ссуд, это может говорить о проблемах с платежеспособностью, добавил эксперт.

В ЦБ ожидают, что в этом году число оформлений ссуд на уже закредитованных клиентов снизится. С января в России действуют прямые ограничения на выдачу необеспеченных потребительских кредитов и займов. Регулятор начал применять новый инструмент — макропруденциальные лимиты (МПЛ), которые позволяют ограничивать выдачи ссуд с определенными параметрами. Теперь доля потребзаймов с показателем долговой нагрузки (отношение расходов заемщика на все кредиты к его ежемесячному доходу) выше 80% для банков должна составлять 25% от необеспеченных ссуд, для микрофинансовых организаций — 35%.

В конце января Банк России сообщил, что в Госдуму вскоре внесут законопроект о введении самозапрета на выдачу онлайн-кредитов. Глава регулятора Эльвира Набиуллина отмечала, что ЦБ дал банкам указание, чтобы они предоставляли своим клиентам такую услугу, но механизм нужно закрепить законодательно.