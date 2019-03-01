Бизнес выступил против госрегулирования комиссий за оплату картами

Банки и предприятия розничной торговли не согласились с идеей государственного регулирования тарифов при осуществлении безналичных платежей. Дмитрий Козак поручил приготовить новые предложения по этому вопросу до конца марта

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

В ходе совещания, которое провел вице-премьер Козак с руководителями ведущих коммерческих банков, отраслевых союзов предприятий торговли, платежных систем и профильных ведомств, обсуждалась идея государственного регулирования ставок при осуществлении безналичных платежей. Однако, как рассказал РБК официальный представитель Козака Илья Джус, поддержки она не нашла ни у одной из сторон диалога.

«Против прямого госрегулирования однозначно высказываются и банки, и предприятия торговли», — сообщил он.

В результате правительство поручило участникам совещания до конца марта выработать согласованные решения по определению прозрачных критериев и принципов дифференциации тарифов и представить их в кабинет министров.

Как рассказали РБК два участника совещания, для решения проблемы участники рынка должны будут через три недели представить в правительство проект меморандума с согласованными предложениями по корректировке комиссий за эквайринг. Для этого при ЦБ будет создана рабочая группа, в которую войдут представители участников ассоциации банков «Россия», Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), самого Банка России, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), платежных систем и крупных банков — Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, Газпромбанка, «ФК Открытие» и «Дом.РФ». Руководители Сбербанка и «Открытия» Герман Греф и Михаил Задорнов принимали участие в совещании у Козака, говорят источники РБК.

По их словам, ЦБ на совещании вновь высказался против госрегулирования эквайринговых комиссий и напомнил о неудачном опыте стран Евросоюза и США, где регулирование тарифов привело к сокращению безналичных платежей.