Хлебная дезинформация: сколько берут банки за безналичную оплату товаров

Глава «ФК Открытие» заявил, что Путина дезинформировали о комиссиях в 3% за безналичную оплату товаров, и раскрыл, сколько платит крупная розница. Для нее комиссия в разы меньше, согласны эксперты, но мелкая может платить и больше

Михаил Задорнов (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов заявил, что президента Владимира Путина дезинформировали о размере комиссии, которую магазины платят банкам при оплате товаров и услуг картами. «Проблема гораздо более сложная, чем о ней говорят. Нет никакой единой ставки эквайринга… И нет никаких 3%, это здесь президента просто дезинформировали», — сказал банкир в интервью телеканалу РБК на сочинском инвестиционном форуме.

Неделю назад Владимир Путин назвал комиссии для ретейлеров при безналичной оплате квазиналогом, указав, что в России они составляют 3%, а в других странах находятся на уровне 0,2%.

Задорнов подчеркнул, что не видел комиссии в 3% в распространенной практике. По его словам, как в торговых сетях, так и в небольших магазинах стоимость услуги эквайринга устанавливается на уровне 1,5–1,7%. Более того, такие торговые гиганты, как «Магнит», «Ашан» или X5, платят банку за расчеты по карте 0,4–0,6% от стоимости товаров или услуг.