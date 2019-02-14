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Хлебная дезинформация: сколько берут банки за безналичную оплату товаров
Глава «ФК Открытие» заявил, что Путина дезинформировали о комиссиях в 3% за безналичную оплату товаров, и раскрыл, сколько платит крупная розница. Для нее комиссия в разы меньше, согласны эксперты, но мелкая может платить и больше
Михаил Задорнов (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов заявил, что президента Владимира Путина дезинформировали о размере комиссии, которую магазины платят банкам при оплате товаров и услуг картами. «Проблема гораздо более сложная, чем о ней говорят. Нет никакой единой ставки эквайринга… И нет никаких 3%, это здесь президента просто дезинформировали», — сказал банкир в интервью телеканалу РБК на сочинском инвестиционном форуме.

Неделю назад Владимир Путин назвал комиссии для ретейлеров при безналичной оплате квазиналогом, указав, что в России они составляют 3%, а в других странах находятся на уровне 0,2%.

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Путин назвал комиссию при оплате картой мешающим экономике квазиналогом

Задорнов подчеркнул, что не видел комиссии в 3% в распространенной практике. По его словам, как в торговых сетях, так и в небольших магазинах стоимость услуги эквайринга устанавливается на уровне 1,5–1,7%. Более того, такие торговые гиганты, как «Магнит», «Ашан» или X5, платят банку за расчеты по карте 0,4–0,6% от стоимости товаров или услуг.

Видео: РБК

Комиссии на уровне долей процентов (0,5–0,6%) банки устанавливают и для крупных продавцов в интернете, например при продаже билетов РЖД или «Аэрофлота». «Идет торговля банков с клиентами уже не за копейки, а за доли копейки», — отметил банкир, добавив, что специализированные тарифы отдельно проговариваются с международными платежными системами и национальной платежной системой «Мир».

Задорнов сравнил попытку регулирования тарифов за эквайринг с регулированием цен на хлеб. «Понимаете, это все равно что сказать так: давайте возьмем, что хлеб не должен стоить больше 25 руб., — пояснил он. — Возникают вопросы, какой хлеб — булочка, серая булочка, батон? Нет. Все. Хлеб 25 руб. И что вы увидите на полках через год после этого тезиса?»​ Задорнов резюмировал: «Наше поколение из Советского Союза, и мы очень хорошо понимаем, к чему ведет попытка ввести какие-то директивные цены и пытаться цены ограничить».

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Карты на стол: почему власти хотят снизить комиссии за безналичные оплаты

«Стоимость эквайринга — это цена услуги. И ее регулирование должно быть чрезвычайно гибким и базирующимся на принципе «не навреди», — подчеркнул глава банка «ФК Открытие».

Аргументы за и против

Предприятия розничной торговли не первый год жалуются на величину банковских комиссий. В очередной раз вопрос вновь был поднят в конце прошлого года на совещании у вице-премьера РФ Дмитрия Козака. По его итогам были даны поручения Банку России, Минфину, ФАС и бизнесу представить в правительство предложения, как снизить размер комиссионного вознаграждения при оплате банковскими картами в магазинах. Все ведомства, а также банки высказались против госрегулирования банковских комиссий. В то же время часть банков выразили готовность ограничить размер комиссий при оплате крупных покупок и социальных услуг.

Но в начале февраля идея снизить банковские комиссии при оплате картами нашла поддержку у главы государства.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) считает справедливым выровнять ставки эквайринга для всех участников рынка на уровне, приведенном в качестве примера тарифа для крупных торговых сетей, — 0,4%, сказал представитель АКОРТ Роман Черниговцев. Ретейлеры не считают справедливым, что на рынке действуют разные ставки за одну и ту же услугу при фактически одинаковых издержках на проведение идентичных транзакций.

Регулирование торговой уступки может привести к снижению безналичного оборота за счет сокращения программ стимулирования (по развитию безналичных платежей. — РБК) со стороны банков, поясняет позицию банковского сектора исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова. По ее словам, сокращение безналичного оборота приведет к замедлению темпов экономики и даже ВВП, как свидетельствуют международные исследования. «Поскольку безналичные платежи государство не стимулирует, их вынуждены стимулировать банки», — указывает она.

В настоящее время ФАС начала первое масштабное исследование конкуренции на рынке оплаты товаров и услуг с помощью банковских карт. Банки должны предоставить сведения, как формируются комиссии на рынке безналичных платежей с 2016 года, а ретейлеры — отчитаться о своих издержках по организации оплаты карточками за последние четыре года.

Споры о размере комиссий

Банки проявляют относительную гибкость, определяя размер комиссии, так как заинтересованы в клиенте, говорит гендиректор «INPAS СОФТ» (поставщик и разработчик платежного оборудования и решений) Алексей Лаврухин. Поэтому они могут предлагать индивидуальные условия определенным льготным категориям, крупным компаниям и клиентам, которые пользуется другими услугами и продуктами банка. Запрошенные РБК крупные торговые сети на вопрос о размере комиссий не ответили. В пресс-службе X5 Retail Group сказали, что стоимость эквайринга — конфиденциальная информация, добавив, что сеть не пользуется услугами банка «Открытие». В «Ашане» сообщили, что не готовы комментировать, «Магнит» не прислал ответ на запрос.

Представитель АКОРТ не согласен с утверждением Задорнова, что на рынке нет ставок эквайринга, равных или выше 3%. «К сожалению, тарифные планы многих банков и платежных сервисов превышают эту планку и доходят в некоторых случаях до 4–6%. Особенно характерна такая тарифная политика в отношении интернет-бизнеса», — сказал Роман Черниговцев.

Комиссия 3% является типичной для интернет-магазинов, порой она даже выше, соглашается президент Ассоциации интернет-торговли Артем Соколов. Чем меньше бизнес, тем выше размер комиссии за прием карт, пояснил он, напомнив, что основная часть магазинов (​более 40 тыс.) относится к малому и среднему бизнесу.

По расчетам «INPAS СОФТ», средний размер банковской комиссии за торговый эквайринг в офлайн-рознице варьируется в среднем от 1,8 до 3,0%. «Размер комиссии зависит от оборота компании, от региона; в больших городах комиссия может быть немного ниже, на 0,1–0,2 п.п., поскольку объемы продаж выше», — объяснил Лаврухин.

«В онлайн​-магазинах комиссия обычно выше, чем в офлайне, средний размер превышает 2%», — сказал председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов. Он уточнил, что для больших ретейлеров 3% давно нет, их комиссии меньше в разы как в офлайне, так и онлайне. 3% — вполне актуальная величина для маленьких магазинов, онлайн и офлайн, указал он.

Некрупные интернет-магазины (66% из 124 тыс. площадок, по данным исследовательского центра MARC) для проведения расчетов часто заключают договоры не напрямую с банками, а используют услуги платежных провайдеров, которые также берут свою часть комиссии за предоставленные услуги, включаемую в общий платеж за эквайринг (в список услуг входит не только прием платежей, но также отслеживание подозрительных транзакций, анализ платежей и т.д.). В итоге комиссии, устанавливаемые платежными провайдерами, еще выше. Так, «Яндекс.Касса» при оплате картами Visa, Mastercard, Maestro и «Мир» устанавливает два размера комиссий в зависимости от торгового оборота — 3,5% при обороте до 1 млн руб. и 2,8% при более высоком. При приеме карт платежных систем JCB, American Express и Diners Club комиссия установлена на уровне 4% и не зависит от оборота. В Robokassa комиссия составляет от 2,3 до 3,7% в зависимости от оборота.
Автор: Евгения Чернышова, Кирилл Токарев
При участии: Ольга Дубравицкая
Теги: эквайринг, Михаил Задорнов
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