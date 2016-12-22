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Суд не нашел сути обвинения в деле о хищении из «Открытия» 4,5 млрд руб.
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Суд не нашел сути обвинения в деле о хищении из «Открытия» 4,5 млрд руб.
Финансы, 02 мар, 10:42
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Суд не нашел сути обвинения в деле о хищении из «Открытия» 4,5 млрд руб.
Из обвинительного заключения по делу о хищении из «Открытия» 4,5 млрд руб. не ясно «существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели и последствия», решила судья. Дело вернули в прокуратуру
Фото: Роман Яровицын / «Коммерсантъ»

Таганский суд Москвы возвратил дело о хищении из банка «Открытие» 4,5 млрд руб. в прокуратуру, узнал «Коммерсантъ».

По данным издания, причиной этому стало то, что судья не смогла понять из обвинительного заключения, в чем именно обвиняются его фигуранты — бывший руководитель инвестиционного департамента Инвестбанка Дмитрий Посохов и экс-сотрудники российского представительства литовской компании «Финаста» Дмитрий Пономарев и Виктор Дмитриев.

О том, что формулировки, которые использовало следствие, «не дают понимания, что же именно, когда и где совершили подсудимые», во время первых слушаний по делу заявили адвокаты подсудимых. Рассмотрев аргументы представителей потерпевших и надзорного органа, которые заявили, что устранить нарушения можно в ходе слушаний, судья Марина Орлова вернула дело обратно в прокуратуру. Обвинительное заключение составлено с нарушениями требований уголовно-процессуального кодекса, которые не позволяют суду вынести решение, указала она. В документе отсутствуют «существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели и последствия», говорится в ответе судьи.

В июне 2017 года следствие пришло к выводу, что хищения в банке были совершены с 2009 года по 2011 год в результате махинаций с ценными бумагами. Всего было установлено два преступных эпизода. Первый связан с совершением 77 сделок с ценными бумагами банка на внебиржевом рынке через зарегистрированную на Багамских островах Gemini Investment Fund Limited и кипрскую Ronin Europe Limited. Указанные компании были подконтрольны участникам сделки, а цены на бумаги создавались искусственно, считают следователи. В результате мошенничества у банка было похищено 251 млн руб., которые были переведены на счета фиктивных фирм в банках Литвы и Латвии.

Изучив этот эпизод, суд указал, что «при описании сделок по покупке-продаже ценных бумаг отсутствует указание на стороны сделок»: непонятно, в чем заключается обман и кому причинен ущерб, отмечает «Коммерсантъ».

Во втором случае были произведены махинации с аргентинскими ценными бумагами. Следствие считает, что участники группы ввели руководство банка в заблуждение, представив ему фальшивые документы о том, что аргентинские ценные бумаги номинируются в долларах, а не в песо (курс этих валют тогда составлял 1:4). В итоге в марте 2011 года банк «Открытие» купил у Gemini ценных бумаг почти на $214 млн. Таким образом, в общей сложности у банка, по подсчетам следствия, было похищено 4,3 млрд руб.

Фигуранты расследования — Посохов, Пономарев и Дмитриев — отказались признать себя виновными. В июне 2016 года Таганский райсуд Москвы заключил их под стражу, позже их перевели под домашний арест.

В рамках уголовного дела о хищениях банк «Открытие» заявил к обвиняемым гражданский иск о возмещении причиненного вреда на 4,2 млрд руб. Сумма исковых требований была снижена за счет того, что часть денег удалось взыскать в других юрисдикциях. Еще несколько обвиняемых в хищениях находятся в розыске, а некоторые из них были осуждены за границей и частично возместили «Открытию» причиненный ущерб, сообщал «Коммерсантъ» в июне 2017 года со ссылкой на пресс-службу банка.

ЦБ объявил о санации «ФК Открытие» 29 августа. Оценивая потребность банка «ФК Открытие» в докапитализации в октябре, Василий Поздышев говорил, что расходы на эти цели могут составить до 450 млрд руб.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: «Открытие» , Генеральная прокуратура , дело о хищениях
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