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Финансы ,  
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Мосбиржа сравнила раскрытие отчетности компаний с игрой в «кошки-мышки»

Глава департамента Мосбиржи: компании играют в «кошки-мышки» в раскрытии отчетов
Компаниям сложно возвращаться к раскрытию информации, и они максимально оттягивают публикацию отчетности, рассказала глава департамента биржи по работе с эмитентами. Негативным трендом является и нессиметричное раскрытие данных
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Компаниям сложно возвращаться к раскрытию отчетности, и они превращают это в игру в «кошки-мышки» с биржей, сказала директор департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Наталья Логинова на конференции «Ведомостей» «Инвестиции в России 2024».

«Что мы видим, что мы наблюдаем — что сложно крупным компаниям, которые прятались под зонтиком 351 (речь о постановлении правительства № 351 об ограничении раскрытия информации. — РБК). Некоторым сложно возвращаться в раскрытие, некоторые, как нам кажется, начинают играть в какие-то «кошки-мышки» с биржей, дотягивая раскрытие необходимой информации до последнего дня, когда это можно раскрыть», — констатировала Логинова.

Но такое поведение компаний — не игра с биржей, а игра с инвесторами, которые считывают это, подчеркнула она. «Если компании, которые находятся в листинге Московской биржи, предпочитают все-таки не раскрывать информацию, то, наверное, такие компании должны понимать, что возможности биржевых привлечений будут для них ограничены», — заключила Логинова.

Также она обратила внимание на проблему асимметричности раскрытия отчетности: «У нас появилась большая практика получения информации в рамках договоров о неразглашении». Это негативно сказывается на бумагах компании, считает Логинова. Во-первых, сокращает круг инвесторов: «Если ты получил информацию под NDA (соглашение о конфиденциальности. — РБК), ты вряд ли можешь свободно покупать и продавать ценные бумаги этой компании. Но это вопрос к регулятору, как он это отслеживает».

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Во-вторых, ведет к искажению информации об эмитенте. «Появился целый пласт информационных посредников, которые перерабатывают первичную информацию компаний и доносят ее до широкой массы в удобном, читаемом виде. Так вот, если первичной информации нет, то в информационном поле появляются всякие искажения», — отметила Логинова. Это негативно влияет на бумаги компании.

Ранее Мосбиржа сообщала о пятикратном росте случаев «разгона» акций на торгах. В Банке России указывали, что такие тенденции, в том числе, связаны с сообщениями в социальных сетях, в которых говорится о привлекательности тех или иных бумаг в отсутствие положительных корпоративных новостей.

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И регулятор, и Мосбиржа неоднократно высказывались за возвращение к более полному раскрытию отчетности. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что раскрытие необходимо, чтобы инвесторы понимали, куда они вкладывают деньги. А глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов призывал эмитентов внятно аргументировать нераскрытие информации.

Право не раскрывать информацию эмитенты ценных бумаг получили в марте 2022 года на фоне введения санкций. Соответствующее постановление действовало до 1 июля 2023 года. После этого подходы к раскрытию были пересмотрены, и компаниям разрешили не раскрывать только наиболее чувствительную к санкциям информацию. При этом части компаний, упомянутых в президентском указе, все еще разрешено полностью закрывать информацию.

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