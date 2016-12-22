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Мировые центробанки показали четырехлетний рекорд закупки золота
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Мировые центробанки показали четырехлетний рекорд закупки золота
Финансы, 21:37
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Мировые центробанки показали четырехлетний рекорд закупки золота
Мировые центробанки в третьем квартале текущего года закупили рекордное с 2015 года количество золота — 148,4 т. При этом 110,7 т пришлись на две страны — Россию и Турцию
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В третьем квартале 2018 года закупка золота центробанками мира достигла рекордных с 2015 года значений, причем большую долю этого рекорда обеспечили действия ЦБ России и Турции, говорится в аналитическом докладе Всемирного золотого совета (WGC).

Всего за три последних месяца мировые центробанки приобрели 148,4 т золота. Это на 22% больше, чем за аналогичный период в прошлом году (121,8 т), и максимум с 2015 года.

Крупнейшим покупателем золота стал Банк России, который за третий квартал приобрел 92,2 т золота. Общую стоимость своих золотых запасов ЦБ еще в сентябре оценивал почти в 2 тыс. т (около $77,26 млрд). К ноябрю запасы России превысили показатель в 2 тыс. т, отмечает WGC. Таким образом, на долю этого драгоценного металла приходится более 17% от общего объема российских резервов.

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Крупный объем закупок золота также провела Турция, которая продолжила пополнять свои золотые запасы, несмотря на проблемы в экономике, следует из доклада Всемирного золотого совета. Всего за третий квартал турецкий ЦБ приобрел 18,5 т золота.

Однако, отмечает WGC, увеличивали закупки золота и центробанки других стран. Последовательно пополнял запасы золота Центробанк Казахстана, который увеличил закупки на 13,4 т (общие запасы — 335,1 т), а также центробанки Индии (+13,7 т), Польши (+ 13,7 т). Венгрия и вовсе сообщила о росте своих золотых резервов в десять раз за минувший квартал (с 3,1 до 31,5 т).

В августе 2018 года цена унции золота падала до $1160, однако позже вернулась к росту. Опрошенные «РБК Quote» аналитики в конце октября ​прогнозировали дальнейший рост до $1300 за унцию.

Автор: Наталья Демченко.
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