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Финансы ,  
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Страховая компания Гинера подала иск к «Росгосстраху» на 12 млрд руб.

Компания Евгения Гинера «Капитал Лайф» потребовала от «Росгосстраха» 12,2 млрд руб. штрафа за разрыв договора об агентских продажах страховок. РГС ранее заявлял, что договор заключался на нерыночных условиях
Евгений Гинер
Евгений Гинер (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Страховщик жизни «Капитал Лайф Страхование жизни», принадлежащий президенту футбольного клуба ЦСКА Евгению Гинеру, подал иск к страховой компании «Росгосстрах» (входит в группу банка «Открытие», конечный бенефициар — Центральный банк), сообщается в картотеке арбитражных дел. Сумма исковых требований составляет 12,3 млрд руб., заявление еще не принято к рассмотрению.

«Капитал Лайф» требует от «Росгосстраха» (РГС) уплаты штрафа за досрочное прекращение агентского договора, по которому тот должен был продавать ее полисы страхования жизни до 2024 года, пояснили РБК в пресс-службе «Капитал Лайф».

Соглашение было заключено в 2011 году и продлено в апреле 2017-го. На тот момент «Капитал Лайф» называлась «РГС-Жизнь» и входила в группу «Росгосстраха», принадлежавшего Данилу Хачатурову. В августе 2017 года закрылась сделка по приобретению РГС банком «Открытие», который контролировался Вадимом Беляевым. В период объединения с «Открытием» тот терпел убытки на десятки миллиардов рублей. В августе Центральный банк забрал «Открытие» на санацию, а вместе с ним и страховщика.

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«РГС-Жизнь» в сделку не вошла: компания, как считалось, принадлежала партнеру Хачатурова Алхасу Сангулии, но в 2018 году Евгений Гинер объявил, что является ее бенефициаром. Новый глава уже государственного «Открытия» Михаил Задорнов критиковал работу РГС при частных собственниках, и впоследствии страховщик начал оспаривать сделки, проводившиеся с его активами в последние годы. Вместе с тем «Росгосстрах» в 2018 году создал свою компанию «Росгосстрах Жизнь», чтобы продавать полисы страхования жизни.

Президент «Капитал Лайф» Евгений Гинер через пресс-службу передал РБК, что «Росгосстрах» продавал страховки компании как агент по договору с 2011 года и обязан продавать их до 2024-го включительно. «Это было одно из обязательных условий при покупке мной компании «Капитал Лайф». И когда уже «Росгосстрах» продавали, мы эти обязательства четко прописали в дополнениях, и они неукоснительно выполнялись и при старом собственнике, и при новом, и при ЦБ, и при Задорнове», — сказал Гинер. По его словам, выполнение договора закончилось, когда «Росгосстрах» создал собственную компанию по страхованию жизни «в нарушение всех договоренностей».

«Они остановили продажи наших полисов и, чтобы не платить штрафы, при этом попробовали оспорить наш договор в суде. Суд однозначно встал на нашу сторону. Но продажи не возобновились. Вместо них мы имеем, по сути, рейдерские атаки на наш бизнес под дымовой завесой в виде разных исков — по бренду и других», — заявил Гинер, назвав такие действия «недобросовестной конкуренцией и нарушением не только этических, но и правовых норм ведения бизнеса».

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«Росгосстрах» пока не получал иск, поэтому в компании не могут прокомментировать его содержание, сообщила РБК через пресс-службу вице-президент по правовым вопросам «Росгосстраха» Наталья Чельцова. «В любом случае считаем, что озвученные в прессе претензии к нам со стороны компании «Капитал Лайф Страхование жизни» необоснованны, а появление подобного иска связываем с попыткой «Капитал Лайф» отвлечь внимание от незаконных действий, в связи с которыми к этой компании и структурам Данила Хачатурова предъявлены иски со стороны «Росгосстраха», — заявила Чельцова.

Что пытался оспорить «Росгосстрах»

Как следует из материалов картотеки арбитражных дел, «Росгосстрах» пытался оспорить заключение агентского договора, но первая инстанция, апелляция и кассация отказали ему в требовании. Страховая компания указывала, что агентский договор от 2011 года был заключен не в ее интересах, так как получение полноценного вознаграждения зависело от выполнения плана на 100%. По мнению РГС, условия плана были такими, что выполнить его на 100% было невозможно, а вместо вознаграждения в размере 13,4% от страховых взносов агент получал 0,5%.

За все время действия договора «Росгосстрах» получил за продажу полисов «РГС-Жизни» 300 млн руб. Договор также устанавливал штраф за снижение размера собранных страховых премий. Штраф в случае расторжения договора рассчитывался как 168 млн руб., умноженных на количество дней, оставшихся до 2024 года. Потенциальные штрафы по договору и дополнительным соглашениям могли составить 14,9 млрд руб. за досрочное расторжение и 10,9 млрд руб. за снижение размера собранной страховой премии, подсчитали в РГС. При этом, по оценке РГС, размер штрафа за один месяц превысил бы вознаграждение агента за 2012–2017 годы. В суде компания назвала штраф экстраординарным: по ее мнению, такое условие было внесено в договор «именно в связи с тем, что прежние собственники «Росгосстраха» предвидели утрату возможности влиять на деятельность общества в будущем».

Судья отметил, что «РГС-Жизнь» возмещала «Росгосстраху» все расходы (546 млн руб. только в 2017 году) и «рассуждения истца о потенциальном размере ущерба в гипотетических обстоятельствах» доказательствами необоснованности сделки не являются.

У РГС есть и собственные претензии к «Капитал Лайф», рассмотрение которых прошло удачнее. Уже после перехода РГС государству «РГС-Жизнь» продолжила использовать товарные знаки «Росгосстраха» по договорам от 2017 года, и в 2018-м госкомпания решила это оспорить. Соглашения об использовании товарных знаков были заключены до 2024 года, ежеквартальное вознаграждение составляло всего 15 тыс. руб. за один знак. РГС же настаивал в суде, что оно должно было составлять 3,5% от выручки «РГС-Жизнь», или 2 млрд руб. за четвертый квартал 2017-го. Более того, страховая компания попросила у суда компенсации 148 млрд руб. за нарушение своих прав на товарные знаки.

Спор о товарных знаках прошел все инстанции и дошел до Верховного суда, где коллегия судей признала иск РГС необоснованным. Затем председатель ВС Вячеслав Лебедев передал спор на рассмотрение в президиум Верховного суда, который встал на сторону РГС и отправил иск на новое рассмотрение.

Для сопровождения судебных процессов РГС нанял инвесткомпанию «А1» (входит в «Альфа-Групп» Михаила Фридмана). РБК направил запрос в А1.

Автор
Павел Казарновский
«Росгосстрах» Евгений Гинер
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