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Ренат Ахметов Кредитный лимит: почему ЦБ стоит строже оценивать долговое бремя граждан
Уже к конце года долговая нагрузка на доходы отечественных домохозяйств может достигнуть уровня прошлого кризиса «плохих долгов», имевшего место в 2014 году

В опубликованном 10 сентября докладе «О развитии макропруденциальной политики Банка России в области розничного кредитования» ЦБ предложил некоторые изменения в правилах регулирования рынка розничного кредитования. Цель предполагаемых новаций — изменение структуры розничного кредитования в пользу менее рисковых сегментов и обеспечение финансовой устойчивости банковского сектора в случае реализации макроэкономических стрессов. Предполагаемый способ достижения этой цели — сочетание ограничений для банков, активно занимающихся кредитованием населения (прежде всего секторальных регулятивных требований к капиталу), с ограничениями для розничных клиентов, например, по показателям предельной долговой нагрузки (ПДН) частных заемщиков.

Учесть риски

Такая комбинация мер позволяет нивелировать их индивидуальные недостатки. Скажем, секторальные надбавки к капиталу замедляют сокращение розничного кредитования в случае реализации макроэкономических шоков, однако малоэффективны на восходящей фазе кредитного цикла, тогда как количественные ограничения, напротив, сдерживают избыточный кредитный рост, но их контрциклическая роль в условиях макроэкономического стресса не доказана. Успешность комбинированного подхода к ограничению высокорискового розничного кредитования подтверждается опытом регуляторов развитых и развивающихся стран (Новой Зеландии, Швейцарии, Израиля, Польши, Гонконга, Сингапура) и результатами многих исследований.

В целом предложения Центрального банка достаточно своевременны в нынешних российских условиях. Сейчас мы видим высокие темпы прироста банковского портфеля необеспеченных потребительских кредитов населению (24,6% к аналогичному периоду прошлого года по состоянию на 1 июля 2019 года) в сочетании со стагнацией реальных располагаемых доходов граждан. Такая ситуация угрожает накоплением избыточного кредитного риска по розничным ссудам и масштабными потерями для российского финансового сектора в случае ухудшения макроэкономической среды.

Ситуация становится все более тревожной. Долговая нагрузка на доходы домашних хозяйств (отношение фактических платежей по основному долгу и процентам к денежным доходам) в 2018 году составляла 20,3%; при сохранении темпов роста платежей и доходов, наблюдаемых в первом полугодии, к концу 2019 года этот показатель может составить 22,4% — максимальной отметки с момента прошлого кризиса розничных «плохих долгов» в 2014 году. Кроме того, предварительные итоги совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора, представленные в начале июня этого года, показывают, что около 60% российских заемщиков испытывают трудности с погашением взятых кредитов. Среди банковских заемщиков 9% семей имеют просроченную задолженность, 10% были вынуждены реструктурировать или продлить кредит или же получали от банка отказ в выдаче кредита. 14% испытывают трудности с выплатой процентов, а более четверти тратят на платежи по кредитам, повседневные траты семьи и оплату ЖКУ более 75% совокупных доходов семьи.

Уточнить индикаторы

Учитывая серьезность ситуации, предложения ЦБ можно дополнить еще рядом мер, которые позволят решить следующие проблемы:

  • Недоучет дифференциации участников рынка розничного кредитования по типу кредитора. Необходим комплексный подход к оценке бизнес-моделей банков, активно занимающихся розничным кредитованием. Это позволить отличать кредитные организации с приемлемыми отклонениями от стандартных регулятивных требований от банков, сознательно злоупотребляющих высокорискованными видами розничного кредитования и накапливающих на своем балансе избыточный кредитный риск. Для этого нужно выработать интегральный количественный индикатор, который позволит учитывать не только отдельные параметры долговой нагрузки (ПСК — полная стоимость кредита, DTI — отношение долговой нагрузки к доходам, DSR — отношение суммы доходов к сумме долговых выплат за определенный период и ряд других), но их динамику в целом.
  • Недоучет колоссальной региональной дифференциации рынка жилой недвижимости в России. Чтобы не допустить дальнейшего роста долговой нагрузки граждан, целесообразно ужесточить критерии выдачи не только розничных, но и ипотечных кредитов. А для этого, при оценке количественных критериев ограничений (LTV — соотношение суммы кредита к стоимости приобретаемого имущества, PTI — отношение ежемесячного платежа к сумме ежемесячных доходов), нужно учесть волатильность цен на региональных рынках недвижимости. В регионах со значительной спекулятивной составляющей в ценах, обусловленной нетипично высоким спросом на недвижимость, ограничивать выдачу ипотеки нужно в первую очередь.
Об авторах
Ренат Ахметов эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП)
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение, розничное кредитование, ипотека, ЦБ, банковская система
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