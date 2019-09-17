Уже к конце года долговая нагрузка на доходы отечественных домохозяйств может достигнуть уровня прошлого кризиса «плохих долгов», имевшего место в 2014 году

В опубликованном 10 сентября докладе «О развитии макропруденциальной политики Банка России в области розничного кредитования» ЦБ предложил некоторые изменения в правилах регулирования рынка розничного кредитования. Цель предполагаемых новаций — изменение структуры розничного кредитования в пользу менее рисковых сегментов и обеспечение финансовой устойчивости банковского сектора в случае реализации макроэкономических стрессов. Предполагаемый способ достижения этой цели — сочетание ограничений для банков, активно занимающихся кредитованием населения (прежде всего секторальных регулятивных требований к капиталу), с ограничениями для розничных клиентов, например, по показателям предельной долговой нагрузки (ПДН) частных заемщиков.

Учесть риски

Такая комбинация мер позволяет нивелировать их индивидуальные недостатки. Скажем, секторальные надбавки к капиталу замедляют сокращение розничного кредитования в случае реализации макроэкономических шоков, однако малоэффективны на восходящей фазе кредитного цикла, тогда как количественные ограничения, напротив, сдерживают избыточный кредитный рост, но их контрциклическая роль в условиях макроэкономического стресса не доказана. Успешность комбинированного подхода к ограничению высокорискового розничного кредитования подтверждается опытом регуляторов развитых и развивающихся стран (Новой Зеландии, Швейцарии, Израиля, Польши, Гонконга, Сингапура) и результатами многих исследований.

В целом предложения Центрального банка достаточно своевременны в нынешних российских условиях. Сейчас мы видим высокие темпы прироста банковского портфеля необеспеченных потребительских кредитов населению (24,6% к аналогичному периоду прошлого года по состоянию на 1 июля 2019 года) в сочетании со стагнацией реальных располагаемых доходов граждан. Такая ситуация угрожает накоплением избыточного кредитного риска по розничным ссудам и масштабными потерями для российского финансового сектора в случае ухудшения макроэкономической среды.

Ситуация становится все более тревожной. Долговая нагрузка на доходы домашних хозяйств (отношение фактических платежей по основному долгу и процентам к денежным доходам) в 2018 году составляла 20,3%; при сохранении темпов роста платежей и доходов, наблюдаемых в первом полугодии, к концу 2019 года этот показатель может составить 22,4% — максимальной отметки с момента прошлого кризиса розничных «плохих долгов» в 2014 году. Кроме того, предварительные итоги совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора, представленные в начале июня этого года, показывают, что около 60% российских заемщиков испытывают трудности с погашением взятых кредитов. Среди банковских заемщиков 9% семей имеют просроченную задолженность, 10% были вынуждены реструктурировать или продлить кредит или же получали от банка отказ в выдаче кредита. 14% испытывают трудности с выплатой процентов, а более четверти тратят на платежи по кредитам, повседневные траты семьи и оплату ЖКУ более 75% совокупных доходов семьи.