Набиуллина и Силуанов сочли правильным создание мегарегулятора в России

Эльвира Набиуллина принадлежала к «партии сомневающихся» в ходе обсуждения создания мегарегулятора, который она в итоге возглавила. Но именно расширение полномочий помогло ЦБ разрубить «московское кольцо»

Эльвира Набиуллина (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Банк России не смог бы разорвать так называемое «московское кольцо» без статуса мегарегулятора, рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Набиуллина призналась, что принадлежала «к партии сомневающихся» и настороженно относилась к превращению Банка России в мегарегулятор. «Мне казалось что, с учетом того, что денежно-кредитная политика проводится центральным банком независимо, а развитие финансового рынка требует очень плотного взаимодействия с правительством, то в связи этим независимость проведения денежно кредитной политики тоже могла пострадать. Плюс к этому, конечно, было где-то боязно. Хотя и опыт в других центральных банках накапливался, но (не было примеров. — РБК) такой масштабной консолидации в одном органе и ДКП, и развития регулирования всех секторов рынка, и рынка ценных бумаг, и потом еще защита прав потребителей, ну такая в общем огромная консолидация», — сказала глава ЦБ на конференции, посвященной 10-летию создания мегарегулятора. Набиуллина возглавила ЦБ в 2013 году, а до этого была помощником президента Владимира Путина по экономическим вопросам.

Позитивная функция мегарегулятора проявилась в ситуации с «московским кольцом» и масштабным оздоровлением финансового сектора, отметила Набиуллина: «В «московском кольце» была структура и банков, и небанков, и активы прятались. Когда приходила проверка, оттуда убирались соответствующие активы в другую структуру, и разорвать это кольцо, быстро провести санацию, для этого нужно было формально доказать о том, что активы некачественные. Не имея всю эту картину, не имея сквозного надзора, это было бы сделать очень сложно».

В «московское банковское кольцо» входили, в частности, «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк, отправленные на санацию в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ (если до этого банк на оздоровление обычно брала другая кредитная организация, то теперь ЦБ занимался им самостоятельно). Они проводили закольцованные сделки, чтобы обойти регулирование ЦБ. В 2017 году Банк России начал санацию трех из четырех этих банков (кроме МКБ) по новой модели. Через ФКБС регулятор внес в капиталы указанных банков свыше 2 трлн руб. и получил контроль над ними. Впоследствии «Открытие» и Бинбанк были объединены, а на базе ПСБ был создан опорный для оборонного сектора банк, который теперь принадлежит Росимуществу.

Правильность идеи создания мегарегулятора для Набиуллиной, по ее словам, подтвердили также испытания 2014 года, когда Россия попала под санкции. «Это был первый год испытания мегарегулятора, мы попали в новую среду. И напомню, что мы к концу 2014 года — это были давние планы — должны были завершить переход к таргетированию инфляции, переход к плавающему курсу. И это все происходило в условиях финансового кризиса. И те решения, которые мы принимали, конечно, они были сложными», — напомнила Набиуллина. Еще один плюс от существования мегарегулятора — это развитие функций защиты прав потребителей, сказала она.

Министр финансов России Антон Силуанов на той же конференции сказал, что решение о создании мегарегулятора на тот момент было правильным, но сейчас он бы на это не согласился. «На тот момент это было абсолютно правильное решение, потому что мощный Центральный банк со своей, так сказать, инфраструктурой и возможностью надзора и контроля над всей финансовой системой с точки зрения организации, это было абсолютно правильное решение. Действительно, у нас и страховые, и пенсионные, и негосударственные пенсионные, и всякие нефинансовые организации, банки, они все переплетены между собой. Поэтому нужен был единый мощный надзор. И понятно, что мы понимали, что передаем это в надежные руки. [...] Сейчас бы не согласился, потому что правительственная структура, Минфин, стал покруче того. [...] Мы с ЦБ хорошо взаимодействуем, коммуницируем, в то время этого не было», — рассказал Силуанов.

По воспоминаниям председателя набсовета Московской биржи Сергея Швецова, который проработал в ЦБ с 1993 по 2022 год с небольшим перерывом, 80% сотрудников Банка России были против присоединения Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) в рамках создания мегарегулятора. «Начиная от того, что не клали туалетную бумагу в туалетах и не делали пункт выдачи пищи, то есть негде было питаться сотрудникам. И заканчивая тем, что, для того, чтобы рассчитывать зарплату, нам дали 1С восьмой версии, когда весь ЦБ пользовался седьмой», — поделился Швецов.