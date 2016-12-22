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Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам
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Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам
Финансы, 11:57
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Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам
Ставки по потребительским кредитам снижены на 0,2–1,2 п.п. в рамках осенней акции, которая продлится до середины октября
Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС

Сбербанк объявил о временном снижении ставок по потребительским кредитам. В рамках осенней акции ставки по различным видам потребкредитов снижены по сравнению с базовыми условиями на 0,2–1,2 п.п.

При этом наиболее сильно подешевеют кредиты в размере от 300 тыс. руб. до 1 млн руб., выдаваемые клиентам, которые не получают зарплатные или пенсионные зачисления в Сбербанке.

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Акция продлится до 14 октября 2018 года, минимальная ставка по потребкредиту во время ее проведения составит 11,7% годовых.

«Предложенные условия призваны поддержать высокий потребительский спрос», — пояснил управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

По данным Сбербанка, за январь—июнь 2018 года его клиентам были выданы потребкредиты на общую сумму 714 млрд руб., что является абсолютным рекордом для этого периода времени и на 74% превышает показатель первого полугодия 2017 года.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Сбербанк
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