В Госдуме объяснили, кто мог распространить слухи о заморозке вкладов

За слухами о возможной заморозке вкладов могут стоять девелоперы, которые хотели подстегнуть интерес к вложениям в недвижимость, заявил Аксаков. ЦБ неоднократно опровергал сообщения о заморозке, называя такой шаг абсурдным

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Слухи о возможной заморозке вкладов россиян могли распространить застройщики, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, таким образом девелоперы рассчитывали подогреть спрос к вложениям в недвижимость.

Аксаков считает, что целью пиар-акции было стремление подстегнуть граждан к покупке квартир и домов. Несмотря на то что «обычные некомпетентные комментарии» растиражировали интернет-ресурсы, Банк России, правительство, Госдума и экспертное сообщество оперативно опровергли эту информацию, подчеркнул депутат.

«Деньги на депозитах работают на развитие экономики — за счет них банки выдают кредиты, которые в свою очередь обеспечивают им финансовые результаты для расчета с вкладчиками и выплаты процентов. Изымать средства частных лиц не имеет никакого практического смысла», — рассказал «РИА Новости» Аксаков.

Дискуссия о рисках заморозки вкладов началась в ноябре 2024 года с комментария директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца. Он сказал, что банки могут пойти на это во избежание «бешеной инфляции». Однако выступавшая в том же месяце в Госдуме председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что «большей бессмыслицы придумать сложно». Сам Зубец позднее заверил, что не говорил о заморозке вкладов, а допускал «специальные процедуры снятия денег населения».

Вторая волна дискуссии вновь была запущена в телеграм-каналах в начале 2025 года. В официальном ответе регулятора подчеркивалось, что заморозка счетов и вкладов — грубейшее нарушение права граждан и компаний распоряжаться своими активами. Банк России назвал такую меру абсурдной, подчеркнув, что это подорвет основы банковской системы и финансовую стабильность страны.



По данным Банка России, на 1 января 2025 года средства населения в банках составляли 57,5 трлн руб., 70,3% из которых, или 40,44 трлн руб., приходится на срочные вклады с начислением процентов. В мае рублевые средства россиян в банках практически не изменились, увеличившись только на 0,2%, или 0,1 трлн руб., по сравнению с существенным приростом в апреле — на 2,8%, или 1,6 трлн руб. На 1 июня их объем составлял 59,4 трлн руб.