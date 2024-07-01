В работе приложений Альфа-банка произошел сбой

Сбои в работе приложений Альфа-банка наблюдаются из-за «технических работ», сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации. Там пообещали в ближайшее время все исправить

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Пользователи сообщили о сбое в работе приложений Альфа-банка. В том, что наблюдаются проблемы с работой онлайн-сервисов банка, убедились и корреспонденты РБК. В пресс-службе Альфа-банка объяснили ситуацию «техническими работами».

«Наблюдаются проблемы со входом в приложение. Скоро все исправим», — говорится в сообщении при попытке войти в «Альфа-инвестиции».

Некоторые пользователи также сообщают, что у них не открывается сайт Альфа-банка.

По данным сервиса Downradar, на проблемы с работой сервисов банка жалуются в том числе жители Москвы (2940 сообщений).

«Из-за технических работ у части клиентов может временно не получиться войти в приложение и «Альфа-Онлайн». Скоро все заработает, рекомендуем войти еще раз позже», — сказали РБК в пресс-службе Альфа-банка. Спустя примерно полчаса сайт и приложения банка начали открываться.

Последний раз Альфа-банк сообщал о сбое в приложении 22 апреля. Тогда при попытке входа появлялось сообщение: «Сервер с указанным именем хоста не удалось найти». Также не открывался сайт банка. В группе банка во «ВКонтакте» кредитная организация тогда сообщила, что временные проблемы со входом происходили из-за технических работ. Сбои наблюдались около часа.