НСПК объяснила сбой в работе попыткой DDoS-атак

Оператор карт «Мир» сообщил, что атака затронула «незначительное количество сервисов, влияние является кратковременным». Сбой в НСПК вызвал проблемы с приложениями ряда банков

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») столкнулась с попыткой DDoS-атак, об этом РБК сообщили в пресс-службе НСПК.

Там отметили, что хакерская атака затронула «незначительное количество сервисов, влияние является кратковременным».

«НСПК технически готова к подобным ситуациями и обладает достаточными средствами мониторинга и предотвращения», — сказали в пресс-службе оператора карт «Мир».

В НСПК уточнили, что система быстрых платежей работает в штатном режиме. Оператор работает над устранением последствий атаки на другие сервисы, сообщили там.

Днем в работе НСПК произошел сбой, следует из данных сервиса Downdetector. Больше всего жалоб поступило из Москвы и Подмосковья, проблемы у пользователей в основном связаны с переводами, платежами, счетами.

О сбое также писал платежный сервис ЮKassa в своем телеграм-канале в 12:34. Там уточняли, что проблемы на стороне НСПК наблюдались с 10:02, и предупреждали, что «платежи с банковских карт могут не проходить».

В службе поддержки Райффайзенбанка Frank Media сообщили о «массовых технических сложностях» с работой приложения. «И по оплате услуг в том числе, и по оплате в магазинах, торговых точках тоже», — рассказали там. Операции по картам с кодом пуша или СМС могут не проходить, следует из уведомления для пользователей приложения банка. В службе поддержки Альфа-банка уточнили, что у некоторых клиентов могут возникнуть трудности при оплате в интернете, но проблем с СБП нет.