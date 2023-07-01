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Самую влиятельную должность в ЦБ Китая занял экс-сотрудник Гарварда

Власти Китая сменили секретаря Коммунистической партии в Народном банке
Партийным секретарем в Народном банке Китая стал Пан Гуншен, который впоследствии может возглавить регулятор. Он сотрудничал с Кембриджским и Гарвардским университетами, а также стажировался в Standard Chartered
Пан Гуншен
Пан Гуншен (Фото: Florence Lo / Reuters)

В Народном банке Китая (НБК, центральный банк страны) произошли кадровые перестановки, сообщает регулятор. Секретарем Коммунистической партии Китая в НБК назначен Пан Гуншен, бывший заместитель директора банка. Ранее этот пост занимал Го Шуцин

В заявлении говорится также, что И Ган, который с 2018 года является главой НБК, покинет пост заместителя секретаря партийного комитета.

Должность партийного секретаря в Народном банке Китая — самая влиятельная в регуляторе, отмечает Financial Times. По данным издания, впоследствии Пан Гуншен может сменить И Гана на посту руководителя НКБ. Об этом также пишет South China Morning Post со ссылкой на источники.

«Среди всех возможных кандидатов [Пан] — человек, который лучше всех знает рынок», — сказал FT Чен Лонг из пекинской исследовательской компании Plenum. Источник газеты, знакомый с ситуацией, сообщил, что вопрос о назначении Пан Гуншена главой НБК рассматривается в ускоренном порядке: на следующей неделе ему исполнится 60 лет, в этом возрасте многие китайские чиновники уходят на пенсию.

Пан Гуншен работал в НБК с начала 2010-х годов, он отвечал за взаимодействие банка со СМИ, западными финансистами и регуляторами. С 2016 года он возглавлял Государственное управление валютного контроля. В 1997-1998 годах Пан Гуншен проводил исследования в Кембриджском университете, был старшим научным сотрудником в Гарварде, стажировался в Standard Chartered. Он получил степень доктора наук в Жэньминьском университете Китая.

FT отмечает, что Пан Гуншен заработал репутацию специалиста по управлению с финансовыми рисками. Его назначение на пост главы НБК, если подтвердится, произойдет на фоне стремления главы Китая Си Цзиньпина укрепить экономику страны, пострадавшую от строгих ограничений из-за Covid-19. В 2022 году ВВП Китая в годовом выражении увеличился на 3% и составил около 121 020,7 трлн юаней (примерно $18 трлн). Без учета 2020 года, когда началась пандемия, это были самые низкие темпы роста экономики страны с 1976 года.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Китай Народный банк Китая Центробанк Компартия Китая
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