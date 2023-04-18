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Китай улучшил темпы роста ВВП в первом квартале года

Госстат Китая: рост ВВП в первом квартале года составил 4,5% в годовом выражении
В годовом выражении за первый квартал 2023 года китайская экономика выросла на 4,5%. Всемирный банк прогнозировал рост ВВП страны по итогам года на 5,4%. В 2022-м показатель был равен всего лишь 3%
Фото: Reuters
Фото: Reuters

В первом квартале текущего года китайская экономика в годовом выражении выросла на 4,5%, пишет Reuters со ссылкой на государственные статистические данные. За квартал рост составил 2,2%.

Объем промышленного производства в стране за март вырос на 3,9% в годовом исчислении. В первые два месяца этот показатель составлял 2,4%. Резкий рост продемонстрировали розничные продажи — в марте этот показатель оказался на уровне 10,6%, хотя в январе-феврале был только 3,5%.

Однако произошло замедление инвестиций. В январе-феврале рост составил 5,5%, теперь же он оказался на уровне 5,1% в годовом исчислении.

В прошлом году ВВП Китая в годовом выражении увеличился на 3% и составил около 121 020,7 трлн юаней (примерно $18 трлн). Без учета 2020 года, когда началась пандемия, это были самые низкие темпы роста экономики страны с 1976 года. В 2020-м этот показатель был на уровне 2,3%, в то время как в 2021-м — 8,1%, в 2019-м — 6%.

Всемирный банк в январе в своем прогнозе указал, что ожидает увеличения ВВП Китая в 2023 году на 4,3%. В марте прогноз был улучшен до 5,4%. По расчетам Международного валютного фонда, которые приводит Bloomberg, в 2023-2025 году Китай будет вносить основной вклад в мировой экономический рост, его доля в этом показателе составит 22,6% от общего мирового.

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