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Рост ВВП Китая замедлился до 3%

Нацбюро статистики Китая сообщило о замедлении темпов роста ВВП в 2022 году до 3%
Фото: China Photos / Getty Images
Фото: China Photos / Getty Images

В 2022 году валовой внутренний продукт (ВВП) Китая составил около 121 020,7 трлн юаней (примерно $18 трлн), увеличившись на 3% в годовом выражении, следует из отчета на сайте Национального бюро статистики.

Если не считать пандемийный 2020-й (+2,3%), экономика Китая в прошлом году продемонстрировала самые низкие темпы роста с 1976 года. В 2021 году ВВП КНР увеличился на 8,1%, в 2019-м — на 6%, в 2018-м — на 6,6%.

Согласно данным отчета, в первом квартале 2022 года ВВП Китая вырос на 4,8%, во втором — на 0,4%, в третьем — на 3,9%, в четвертом — на 2,9%.

Общий объем розничных продаж потребительских товаров составил 43 973,3 млрд юаней — на 0,2% меньше, чем в предыдущем году. При этом розничные онлайн-продажи в стране достигли 13 785,3 млрд юаней, увеличившись на 4% по сравнению с предыдущим годом.

Аналитики Bloomberg весной прошлого года предположили, что в связи с карантином из-за коронавируса минимальный рост китайского ВВП может составить 2%. В таком случае Китай впервые за 46 лет отстал бы от США (им прогнозировали рост минимум на 2,8%).

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