Суды начали отказывать в конвертации расписок на российские акции

Инвесторы, которые через суд добиваются принудительной конвертации купленных за рубежом расписок на российские акции, получили первые отказы. Оспорить такие решения будет сложно, предупреждают юристы

Фото: Стоян Васев / ТАСС

Арбитражные суды стали отказывать в принудительной конвертации расписок в акции российских компаний, которой с начала года пытаются добиться инвесторы, следует из материалов, размещенных в картотеке арбитражных дел. На данный момент суды отказали в удовлетворении требований о принудительной конвертации расписок как минимум трем инвесторам — двум американским компаниям и частному лицу (данные о резидентстве не приводятся), следует из решений, которые изучил РБК. Еще несколько дел о принудительной конвертации находятся в процессе рассмотрения.

С заявлениями о соблюдении требований о принудительной конвертации в начале 2023 года обратились более десяти частных и институциональных инвесторов. Ответчиками по делам выступают Ситибанк, Газпромбанк и Райффайзенбанк, которые участвуют в цепочке учета бумаг, выпущенных по депозитарным программам российских компаний. В документах идет речь о расписках на акции ЛУКОЙЛа, Сбербанка, «Роснефти» и ряда других российских эмитентов. Требования всех инвесторов одинаковы — они просят суд обязать банки принудительно обменять депозитарные расписки на акции российских компаний, ссылаясь на механизм, предусмотренный 319-ФЗ.

С середины мая 2023 года Арбитражный суд Москвы приступил к рассмотрению заявлений о принудительной конвертации по существу. По трем из них первая инстанция отказалась удовлетворить требования истцов и начислить им акции, следует из документов суда. Отказы получили американские компании Ramat Securities Ltd. и Pleasant Lake Apts Ltd., а также частный инвестор. Каждый из истцов является владельцем нескольких тысяч расписок на акции российских компаний, следует из документов суда.

Что случилось с расписками российских компаний В начале марта 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине и ввода западных санкций ценные бумаги российских компаний, торгующиеся на зарубежных площадках, беспрецедентно подешевели: расписки на акции Сбербанка на Лондонской бирже торговались по 1 центу, цена на расписки «Газпрома» на этой же площадке упала до 2 центов, бумаг «Роснефти» — до 56 центов. Вскоре иностранные площадки приостановили торги ими. Спустя полтора месяца после этих событий президент Владимир Путин подписал закон о принудительном делистинге с зарубежных бирж бумаг компаний, зарегистрированных в России (под требования указа при этом не попали бумаги компаний, работающих на российском рынке, но чьи головные компании зарегистрированы за рубежом — HeadHunter, TCS Group и другие). В июле 2022 года был принят федеральный закон № 319-ФЗ, который дал инвесторам право перевести российские ценные бумаги из иностранного депозитария в российский в принудительном порядке до 10 ноября 2022 года. Этим же законом регулировался процесс расконвертации расписок и их перевод из-за рубежа в российскую учетную систему.

На каких основаниях отказал суд

Американская компания Ramat Securities Ltd., действующая в интересах двух частных инвесторов, обратилась с иском к Ситибанку в конце февраля 2023 года. В исковом заявлении она просила суд обязать банк осуществить конвертацию 3 тыс. депозитарных расписок ЛУКОЙЛа в течение двух рабочих дней с даты вступления решения суда в законную силу (если решение будет принято в пользу истца). В случае превышения двухдневного срока Ramat Securities Ltd. просила назначить выплату неустойки. В качестве третьего лица к процессу был привлечен ЛУКОЙЛ.

В документах суда поясняется, что расписки были куплены через американского брокера McDonald-Partners, но он не стал заниматься их принудительной конвертацией, сославшись на санкции. Тогда представитель Ramat Securities Ltd. обратился для принудительной конвертации напрямую в Ситибанк, который участвует в цепочке депозитарного учета бумаг, предоставив необходимые документы, среди которых были выписки со счетов, подтверждающих владение бумагами, и заявления на принудительную конвертацию. Спустя несколько недель Ситибанк ответил на обращение отказом, указано в документах суда. После этого Ramat Securities Ltd. обратилась с жалобой в Банк России, а затем — в суд с требованием о принудительной конвертации 3 тыс. расписок ЛУКОЙЛа.

Ситибанк выразил несогласие с требованиями о конвертации. «Непредставление заявителем полного пакета необходимых документов, а также допущенные им грубые нарушения порядка их оформления вызвали у ответчика сомнения в полноте, достоверности и достаточности сведений, что является законным основанием для отказа в осуществлении принудительной конвертации», — указано в решении суда.

Арбитражный суд Москвы, рассматривающий спор Ramat Securities и Ситибанка, поддержал позицию ответчика и также усомнился в достаточности документов, предоставленных для конвертации расписок. «Истец направил ответчику не подписанное им заявление об осуществлении принудительной конвертации депозитарных расписок, что вызвало у ответчика обоснованные сомнения в отношении наличия волеизъявления истца на конвертацию ценных бумаг, а также согласия с условиями ее осуществления. Кроме того, отсутствие подписи на заявлении о конвертации создало препятствия для идентификации лица, заполняющего форму заявления, и проверки его полномочий», — объясняется в решении суда.

Исковое заявление Pleasant Lake Apts Ltd. было подано в конце февраля 2023 года. Ответчиком по нему также выступает Ситибанк. В иске Pleasant Lake Apts просила обязать Ситибанк конвертировать 35 тыс. депозитарных расписок на акции ЛУКОЙЛа, следует из резолютивной части решения. Арбитраж рассмотрел иск Pleasant Lake Apts 30 мая 2023 года и отказал в удовлетворении требований американской компании.

РБК направил запросы юристам, представляющим интересы Ramat Securities Ltd. и Pleasant Lake Apts Ltd., а также в Ситибанк.

Третье заявление о принудительной конвертации, в удовлетворении которого отказал столичный арбитраж, было подано частным инвестором Илдаром Губаевым. Ответчиком по нему выступал Газпромбанк.

Губаев обратился в суд с требованиями о принудительной конвертации почти 312 тыс. депозитарных расписок на бумаги «Газпрома» в 623,8 тыс. акций компании. В конце октября 2022 года владелец бумаг обратился к ответчику с заявлением о переводе со счета депо в The Bank of New York Mellon на счет депо владельца в Газпромбанке, но получил отказ. После этого Губаев пошел в суд, в исковом заявлении он просил не только конвертировать расписки в течение двух дней, но и назначить неустойку в случае несоблюдения банком этого срока.

Первая инстанция встала на сторону банка. В ходе разбирательства выяснилось, что расписки, ставшие предметом спора, на момент рассмотрения Газпромбанком заявления Губаева о принудительной конвертации были переведены на счет в российском депозитарии «Атон» (перевод был осуществлен в августе 2022 года), следует из текста решения. То есть бумаги не учитывались иностранной организацией, и это не позволяло применить к ним механизм принудительной конвертации.

При этом законом предусмотрена автоматическая конвертация расписок российских компаний, хранящихся в российской инфраструктуре. Но с 22 июля депозитарии не могли «принимать поручения депонентов на конвертацию ценных бумаг иностранного эмитента в акции российского эмитента», следует из решения совета директоров Банка России. То есть заявление в октябре было подано с опозданием, на что обратили внимание и «Атон», и арбитражный суд.

Сторона истца при этом аргументировала свою позицию о необходимости принудительной конвертации тем, что на 27 апреля 2022 года бумаги Губаева находились в иностранной компании — Brokercreditservice (Cyprus) Limited. В этот день вступили в силу изменения положений закона о рынке ценных бумаг, регулирующие учет прав на ценные бумаги иностранных организаций, действующих в интересах других лиц, напоминает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. В частности, был установлен особый порядок применения норм о счетах депо депозитарных программ, говорит эксперт. «Именно данной датой, можно предположить, руководствовался истец, предоставляя отчет о принадлежащем ему портфеле ценных бумаг, учитываемых на счетах в иностранных депозитариях», — полагает юрист.

Но факт того, что бумаги Губаева 27 апреля 2022 года учитывались в иностранной инфраструктуре, суд отклонил. Во-первых, из-за того, что на момент спора они уже учитывались в российском периметре, следует из решения суда. Во-вторых, истец пропустил срок, отведенный Банком России для подачи заявлений на принудительную конвертацию. Для конвертации расписок владельцы бумаг до 11 октября 2022 года должны были обратиться с заявлением в депозитарий, учитывающий права на акции эмитента, выпустившего расписки (в данном случае права на акции «Газпрома» учитывал Газпромбанк), продолжает Учитель. «Указанный срок является пресекательным и восстановлению не подлежит. Поэтому шансы оспорить решение в апелляционном порядке незначительны», — полагает эксперт.

РБК направил запросы в «Атон» и Газпромбанк.

Кроме конвертации расписок «Газпрома» Губаев в рамках отдельных производств требует принудительно обменять на акции почти 18 тыс. расписок ЛУКОЙЛа, а также зачислить на его счет 211,87 тыс. акций «Роснефти», следует из документов суда. Ответчиком по обоим делам значится Ситибанк (отказался от комментариев). Заседания по этим заявлениям Губаева назначены на июнь.

В картотеке есть и несколько исковых заявлений о принудительной конвертации расписок, ответчиком по которым выступает Райффайзенбанк. Например, такие заявления подали фонд Birdie Foundation, зарегистрированный в Лихтенштейне, и Daher Capital Ltd., зарегистрированный на Каймановых островах.

Чем могут закончиться разбирательства

Данные разбирательства наглядно иллюстрируют существующую серьезную проблему перевода находившихся за рубежом активов в российскую юрисдикцию, говорит руководитель практики «правовое сопровождение ВЭД» коллегии адвокатов «Регионсервис» Мария Любимова. «Инвесторы, приобретавшие депозитарные расписки или владеющие ценными бумагами через иностранных брокеров и депозитариев, сейчас сталкиваются с серьезными сложностями. Такие инвесторы часто не располагают информацией о том, куда зачислены ценные бумаги в результате конвертации, а достоверная информация о цепочке каскадного держания может быть и вовсе недоступна не только инвесторам, но и остальным ее участникам», — отмечает эксперт. Кроме того, на данный момент существуют значительные сложности с получением полного пакета документов, необходимых для подачи заявления, заключает Любимова.

«В одном из решений суда указано, что инвестор не подписал заявление. Очевидно, что это формальный недостаток и он мог быть устранен в ходе рассмотрения заявления. На нашей практике банки часто шли навстречу в такого рода вопросах, давали возможность предоставить комментарии или донести необходимые документы», — говорит партнер ITS WM Игорь Кузнец.

Но при этом есть ряд критических формальных требований, которые на практике сложно выполнимы для клиентов, продолжает эксперт. «Ряд документов, требуемых российскими банками, на нашей практике было получить практически невозможно. Иностранные банки отказывались предоставлять документы или не имели их. В этом случае клиенты не могли предоставить формально требуемые документы, в том числе не по своей вине. В некоторых случаях нам все же удавалось получить необходимые документы или найти иное решение», — отмечает Кузнец.

Формально банки, принимающие решения об отказах, правы, но по сути у инвестора при всем его желании отсутствует фактическая возможность исполнить требования закона, заключает партнер ITS WM.