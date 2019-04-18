Госдума приняла закон об ипотечных каникулах

Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла закон о внесение в действующее законодательство России поправок, направленных на ​защиту имущественных прав заемщиков по ипотеке, оказавшихся в тяжелых жизненных обстоятельствах. Об этом говорится в материалах Системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

В соответствии с законом заемщики, лишившиеся значительной части доходов из-за утраты кормильца, потери трудоспособности или иных причин, смогут на срок до полугода (общий срок возврата кредита при этом продляется) уйти на так называемые ипотечные каникулы, в течение которых платежи по кредиту могут не производиться либо производиться в уменьшенном размере.

При этом ​в течение ипотечных каникул не допускается обращение взыскания на предмет ипотеки, то есть переданное в залог единственное жилье не может быть изъято.

Во втором чтении документ был принят Госдумой 16 апреля. При этом ко второму чтению было решено, что на ипотечные каникулы смогут рассчитывать только получатели кредитов размером не более 15 млн руб.