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Сервисы электронных кошельков сообщили об отсрочке передачи данных в ФНС

Банки начнут передавать информацию в ФНС об открытии физлицами электронных кошельков минимум через шесть месяцев, несмотря на вступление в силу соответствующего закона, объяснили в профильной ассоциации
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Порядок предоставления сведений об открытии или закрытии персонифицированных электронных кошельков в Федеральную налоговую службу пока не вступил в силу, поэтому фактически они сейчас не передаются в ФНС. Об этом говорится в заявлении Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, поступившем в РБК.

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С 1 апреля вступили  в силу поправки в Налоговый кодекс, которые обязывают банки предоставлять ФНС информацию об открытии или закрытии персонифицированных электронных кошельков («Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal и другие). Изменения касаются персонифицированных электронных кошельков, пользователи которых прошли полную или упрощенную идентификацию. По данным ЦБ, в 2019 году в России было заведено 534,6 млн электронных кошельков, из них 17,1 млн персонифицированных. За год россияне совершили с их помощью 2,8 млрд операций на общую сумму 1,9 трлн руб. На персонифицированные кошельки пришлось больше половины этой суммы — 1,1 трлн руб., так как операции по анонимным кошелькам ограничены лимитом и функционалом.

«Фактически кредитные организации пока не направляют в налоговые органы обновленный перечень данных. Согласно Налоговому кодексу, для этого должен быть принят специальный нормативный акт, указывающий, в каком формате это необходимо делать. Однако обновленный порядок по состоянию на 1 апреля 2020 года не опубликован и в силу не вступил», — отмечается в заявлении. ЦБ устанавливает порядок сообщения, а ФНС — его форму, пояснил РБК представитель ассоциации.

«Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов в начале февраля 2020 года обращала внимание ФНС России, что кредитным организациям потребуется время, чтобы наладить свои информационные системы для сдачи новой отчетности. В связи с этим мы получили официальное заверение, что обновленный порядок предоставления сведений вступит в силу не ранее чем через шесть месяцев после официального опубликования», — сообщили в ассоциации.

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В пресс-службе «Яндекс.Деньги» и «QIWI Кошелек» РБК сообщили, что пока не могут автоматически передавать информацию в ФНС об открытии электронного кошелька именно из-за отсутствия подзаконных актов. Говорить о том, готовы ли кошельки к передаче данных в ФНС, можно будет только после официальной публикации указания, отмечает представитель WebMoney.

Отсутствие автоматического обмена не должно повлечь привлечение банков к какой-либо ответственности, поскольку форма такого обмена не утверждена, пояснил юрист Forward Legal Федор Закабуня. РБК направил запросы в ФНС и ЦБ.

Банки уже могут предоставлять по запросу ФНС информацию о движениях денежных средств по счету электронного кошелька — соответствующие формы с указанием порядка уведомления уже утверждены. Раньше налоговая могла запрашивать такую информацию только о банковских счетах.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: платежи, налоговая
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