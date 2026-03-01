Новые законы в России

В России появился реестр торговцев драгоценностями

Александр Рюмин / ТАСС

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Входит в сюжет
В этой статье

Федеральная пробирная палата (ФПП) создала реестр объектов розничной торговли, в которых продаются ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней.    

Учет осуществляется автоматически через государственную информационную систему ГИИС ДМДК. Все данные доступны в открытом доступе на официальном сайте ФПП.

Реестр появился в соответствии с Федеральным закон от 31.07.2025 № 334-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», который вступил в силу 1 марта.

В новой редакции Министерство финансов получило право по согласованию с Минпромторогом утверждать правила учета, хранения драгоценных металлов, камней и производной продукции, а также ведения отчетности при их добыче, производстве или обращении. Центральный банк получил полномочия устанавливать формы документов, применяемых как самим ЦБ, так и кредитными организациями при приеме, учете, хранении и выдаче драгоценных металлов и камней, а также порядок их заполнения и оформления.

С 20 августа кредитные организации обязали контролировать крупные операции с драгоценными металлами и камнями. Теперь ЦБ будет отслеживать покупки или продажи драгоценных металлов, монет и обработанных алмазов на сумму более 1 млн руб, Усилят контроль также за зачислениями или списания в том же размере со счетов граждан, занимающихся куплей-продажей драгоценностями.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти

Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»

Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»

Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане

США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля

В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны

Авторы
Теги
Александр Корчуганов
драгоценные металлыЗолотоалмазыреестрзаконопроектЦБМинфинБанки