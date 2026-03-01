В России появился реестр торговцев драгоценностями

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Федеральная пробирная палата (ФПП) создала реестр объектов розничной торговли, в которых продаются ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней.

Учет осуществляется автоматически через государственную информационную систему ГИИС ДМДК. Все данные доступны в открытом доступе на официальном сайте ФПП.

Реестр появился в соответствии с Федеральным закон от 31.07.2025 № 334-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», который вступил в силу 1 марта.

В новой редакции Министерство финансов получило право по согласованию с Минпромторогом утверждать правила учета, хранения драгоценных металлов, камней и производной продукции, а также ведения отчетности при их добыче, производстве или обращении. Центральный банк получил полномочия устанавливать формы документов, применяемых как самим ЦБ, так и кредитными организациями при приеме, учете, хранении и выдаче драгоценных металлов и камней, а также порядок их заполнения и оформления.

С 20 августа кредитные организации обязали контролировать крупные операции с драгоценными металлами и камнями. Теперь ЦБ будет отслеживать покупки или продажи драгоценных металлов, монет и обработанных алмазов на сумму более 1 млн руб, Усилят контроль также за зачислениями или списания в том же размере со счетов граждан, занимающихся куплей-продажей драгоценностями.