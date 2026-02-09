Юристы оценили идею Минфина ограничить вывоз золота за рубеж

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В России нет запрета на перевозку золотых слитков физлицами через границу, но предусмотрены административная и уголовная ответственность за незаконный вывоз золота. Введение ограничений на вывоз слитков приведет к усилению таможенного контроля и росту числа дел о контрабанде. Об этом РБК рассказали эксперты.

В конце января заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что ведомство внесло в правительство предложение об ограничении вывоза физлицами золота в слитках от 100 грамм.

Адвокат Сергей Бочаров отметил, что в настоящий момент в России нет прямого законодательного запрета на перевозку слитков за рубеж физлицами. «Слитки, самородки или лом должны декларироваться, и в большинстве случаев их вывоз без специальных разрешений запрещен», — отметил Бочаров. Ювелирные украшения для личного пользования вывозить можно, добавил он.

По мнению адвоката Александра Зорина, основная цель нововведения — «пресечение использования золотых слитков для обхода ограничений на вывоз наличной иностранной валюты». Введение ограничения приведет к усилению таможенного контроля, добавил он.

Зорин также напомнил, что заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов ранее высказал опасение, что ограничения для физлиц на вывоз золота могут негативно сказаться на трансграничных расчетах.

Сейчас в России предусмотрена ответственность за незаконный вывоз золота, сказал РБК адвокат Александр Карабанов. «Сюда относится сокрытие товара от контроля, недекларирование или предоставление недостоверных сведений», — пояснил он.

Так, по ст. 226.1 Уголовного кодекса России за контрабанду стратегически важных ресурсов, к которым относят золото, на сумму более 1 млн руб. может грозить наказание до 12 лет колонии со штрафом.

Согласно статистике Федеральной таможенной службы, число дел о незаконном вывозе золота значительно растет. Так, в 2025 году возбудили семь уголовных и 15 административных дел, что почти вдвое больше, чем годом ранее.