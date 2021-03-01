«Мир» запретит пополнять со своих карт иностранные электронные кошельки
Национальная платежная система «Мир» с 27 апреля запретит пополнять со своих карт иностранные электронные кошельки. Об этом говорится в технологическом бюллетене, который платежная система разослала банкам. РБК ознакомился с документом, информацию об этом подтвердили два источника на платежном рынке.
«В целях минимизации риска осуществления сомнительных переводов денежных средств <...> вводится запрет на проведение трансграничных операций пополнения электронных кошельков», — говорится в документе.
«Ограничение пополнения иностранных электронных кошельков с помощью карт «Мир» — одна из мер, направленных на снижение высокорисковых операций с использованием национальных платежных инструментов», — пояснил РБК представитель Национальной системы платежных карт (НСПК).
Получение бюллетеня подтвердили в ВТБ и Газпромбанке. «Банк уже действует в соответствии с положениями данного бюллетеня, а также с действующими законодательными нормами», — сказал представитель ВТБ. Через Газпромбанк, по словам его представителя, такие операции массово не проходят.