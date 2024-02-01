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Минфин предложил банкам выявлять клиентов-нерезидентов по геолокации

«Известия»: Минфин предложил банкам выявлять клиентов-нерезидентов по геолокации
Банкам предлагают обязать отслеживать геолокацию клиентов своих мобильных приложений. Эксперты предупредили: телефоны не всегда корректно отображают местонахождение, а клиенты могут и вовсе запретить делиться геолокацией
Фото: Guido Kirchner / Dpa / Global Look Press
Фото: Guido Kirchner / Dpa / Global Look Press

Минфин предложил обязать банки постоянно отслеживать местонахождение клиента при использовании онлайн-банкинга. Если выяснится, что в основном он пользуется услугами из-за границы, банк обяжут запросить дополнительную информацию о месте проживания. Предложение Минфина содержится в проекте постановления правительства, пишут «Известия».

Проект предполагает внесение поправок в положение, регулирующее действия банков по установлению налогового резидентства клиентов. В случае, если запрашиваемые документы не предоставлены, банки будут вправе приостановить выполнение операций по счету клиента, а также расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Проект предусматривает, что банки должны будут на постоянной основе следить за геолокацией клиента — из какого государства он заходит в онлайн-банк.

Предстоит обсуждение с другими ведомствами и участниками профессионального сообщества, пока никаких решений по этой идее не принято, заверили в Минфине. В ФНС объяснили разработку проекта запуском обсуждения такой нормы. По результатам обсуждения проект могут доработать либо признать нецелесообразным, добавили в налоговой службе.

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Фото:Leonhard Simon / Getty Images

Исполнение требования Минфина может быть проблематичным: местоположение клиента, определяемое смартфоном, не всегда достоверно, пользователи могут подключаться через прокси-серверы или VPN либо заходить в онлайн-банк с корпоративных устройств, которые часто направляют сигнал через единый IP-адрес. На эти риски указал Нацсовет финрынка (НСФР), его заключение было направлено в Минфин.

Кроме того, напомнили в НСФР, клиент вправе ограничить доступ конкретного мобильного приложения к геолокации или вовсе отключить этот функционал, причем банки не вправе ограничивать доступ клиентов к управлению своими счетами.

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Фото:Семён Лиходеев / ТАСС

Налоговыми резидентами считаются физлица, фактически находящиеся в России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. В случае неуведомления налоговых органов о смене статуса нерезидента может грозить административный штраф по ст. 119 Налогового кодекса.

Пока что банки обязаны уточнять наличие статуса налогового резидента только при заключении договора, сообщил глава Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин. Он отметил, что в вопросе мониторинга геолокации клиента речь идет о сплошном контроле источника трафика.

Согласно проекту, банки при появлении подозрений будут обязаны запросить дополнительные сведения, нет ли у человека зарубежных активов — счетов или ценных бумаг, добавил вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков. Эту информацию передадут ФНС. Войлуков напомнил, что банки уже отслеживают геолокацию пользователей для выявления мошенничества.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
нерезиденты уехавшие россияне геолокация налоговое резидентство Минфин
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