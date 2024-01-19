Для россиян за рубежом предложили ввести обязательный консульский учет
Правительство России утвердило концепцию миграционной политики на ближайшие два года, в которой среди прочего планируется введение обязательного консульского учета россиян, проживающих за рубежом, следует из документа (есть у РБК).
Ввести эту норму предполагается к 20 июня следующего года. Ответственным ведомством выступает МИД России.
«Ожидаемый результат — определено понятие «гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации», а также конкретизирован правой статус этой категории граждан», — говорится в плане мероприятий в рамках принятой концепции.
Среди других запланированных мер — создание цифрового профиля иностранных граждан, в том числе с использованием биометрических данных. В рамках этого предлагается объединить данные миграционного учета разных ведомственных систем. Этим займутся Минцифры, МВД, ФСБ, Минэкономразвития и Минобрнауки. На создание цифрового профиля иностранцев отводится срок до 10 декабря.
К той же дате правительство Москвы, ФСБ, МВД, Минцифры и другие заинтересованные органы власти должны подвести итоги эксперимента по сбору биометрических данных у иностранцев, прибывающих в страну через столичные аэропорты. Эксперимент в числе прочего предполагает проведение государственной геномной регистрации и записи голоса.
Также запланировано создание механизма релокации в Россию иностранных бизнесменов. Ожидается, что к 10 декабря будут созданы правовые основы для оказания содействия иностранным предпринимателям в перемещении бизнеса и переезде в Россию. Этим займутся Минэкономразвития, МИД, Минтруд и «заинтересованные федеральные органы исполнительной власти».
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