Для россиян за рубежом предложили ввести обязательный консульский учет

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Правительство России утвердило концепцию миграционной политики на ближайшие два года, в которой среди прочего планируется введение обязательного консульского учета россиян, проживающих за рубежом, следует из документа (есть у РБК).

Ввести эту норму предполагается к 20 июня следующего года. Ответственным ведомством выступает МИД России.

«Ожидаемый результат — определено понятие «гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации», а также конкретизирован правой статус этой категории граждан», — говорится в плане мероприятий в рамках принятой концепции.

Среди других запланированных мер — создание цифрового профиля иностранных граждан, в том числе с использованием биометрических данных. В рамках этого предлагается объединить данные миграционного учета разных ведомственных систем. Этим займутся Минцифры, МВД, ФСБ, Минэкономразвития и Минобрнауки. На создание цифрового профиля иностранцев отводится срок до 10 декабря.

К той же дате правительство Москвы, ФСБ, МВД, Минцифры и другие заинтересованные органы власти должны подвести итоги эксперимента по сбору биометрических данных у иностранцев, прибывающих в страну через столичные аэропорты. Эксперимент в числе прочего предполагает проведение государственной геномной регистрации и записи голоса.

Также запланировано создание механизма релокации в Россию иностранных бизнесменов. Ожидается, что к 10 декабря будут созданы правовые основы для оказания содействия иностранным предпринимателям в перемещении бизнеса и переезде в Россию. Этим займутся Минэкономразвития, МИД, Минтруд и «заинтересованные федеральные органы исполнительной власти».

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