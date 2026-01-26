Компаниям нужны кросс-специалисты. Кто они и как ими стать

Еще недавно для построения успешной карьеры нужно было стать экспертом в одной области и дорасти в должности до руководящей позиции. Сегодня этот путь выглядит иначе. Почему работодатели теперь ценят кросс-специалистов, знает Юлия Ремезова (НИУ ВШЭ)

Фото: Midjourney

Что такое кросс-специальность

Мир меняется, а вместе с ним трансформируется и рынок труда, в котором появилась новая модель профессионального развития — кросс-специализация или междисциплинарность. Такой подход подразумевает, что человек не просто владеет глубокой экспертизой в одной основной сфере, но и совмещает в себе несколько компетенций из совершенно разных областей, расширяя свои возможности в комплексном решении задач бизнеса. Так, по данным исследования HeadHunter и Robovoice, потребность российских компаний в кросс-функциональных работниках за последние несколько лет увеличилась почти в три раза.

На рост интереса работодателей к таким специалистам влияет ряд факторов:

Экономия ресурсов. Специалист способен совместить в себе функционал двух сотрудников. Так, например, маркетолог-аналитик может как создавать стратегии и креативы, так и самостоятельно работать с данными, без привлечения дополнительных сил. Эффективное межкомандное взаимодействие. Человек, который разбирается сразу в нескольких областях, лучше понимает язык своих коллег. Так, продакт-менеджер, разбирающийся в IT, сможет вести качественную коммуникацию с командой разработки, учитывая все нюансы. Поиск нестандартных решений. Понимание разных областей помогает генерировать небанальные варианты для выполнения задач, рассматривая их с нескольких сторон. Быстрая адаптация к технологическим изменениям. Чаще всего кросс-специалисты совмещают знания фундаментальной области, например, юриспруденции, медицины, маркетинга с навыками из направлений ИИ, IT, аналитики данных. Они быстрее адаптируются к цифровизации в бизнесе и масштабированию технологий. Компания получает уникального сотрудника. Образовательный рынок только начинает запускать программы, которые отвечают запросу работодателей на кросс-специалистов, и выбор направлений на данный момент ограничен. В такой ситуации профессионалы либо получают второе высшее в совершенно новой области, либо самостоятельно изучают интересующие их направления, чтобы приобрести индивидуальный набор навыков.

Междисциплинарность влияет и на самих специалистов: сотрудник, способный решать задачи на стыке нескольких дисциплин, становится гораздо более ценным кадром для компании. Помимо этого, такие специалисты получают больше офферов, так как работодатели предпочитают тех, кто может взять на себя ответственность за более широкий функционал. Также такие сотрудники быстрее растут в должностях, потому что лучше понимают специфику разных направлений и могут эффективнее ими управлять.

И швец, и жнец, и на дуде игрец — плохо или хорошо

Можно услышать мнение, что быть «универсальным солдатом» — значит не являться профессионалом ни в чем. Это справедливо, если человек знает обо всем по чуть-чуть. Кросс-специалист совмещает компетенции из нескольких смежных сфер на профессиональном уровне. Узкопрофильные сотрудники же сосредоточены на одной области и часто глубоко погружены в ее детали. Оба типа нужны компаниям под разные задачи: первые незаменимы, когда работа связана с междисциплинарными взаимодействиями, нюансами двух рынков или видов деятельности, вторые необходимы на проектах, где важны фундаментальные знания одной области и многолетний опыт в ней. При этом узкая специализация может ограничивать карьерный рост и вариативность развития.

Некоторые сочетания дисциплин сегодня особенно актуальны:

Юриспруденция и IT. Специалисты с таким набором навыков занимаются юридическим сопровождением компаний и проектов на рынке информационных технологий, защитой персональных данных и интеллектуальной собственности. Потребность в них растет из-за увеличения количества инновационных стартапов и числа регуляторных требований в этой сфере. Заработная плата IT-юристов с опытом от трех лет в Москве и Санкт-Петербурге начинается от 200 тыс. рублей, что на 20–30% выше дохода коллег из других сфер.

Маркетинг и дата-аналитика. Цифровизация коммуникации повышает потребность в диджитал-маркетологах, которые умеют работать с данными, прогнозировать поведение пользователей и строить стратегии на основе аналитики. Ежемесячное вознаграждение для опытных специалистов начинается от 180 тыс. рублей.

Медицина и IT. В здравоохранении активно применяются технологии, что повышает интерес рынка к людям, которые способны разрабатывать медицинские IT-продукты, автоматизировать процессы, интегрировать ИИ и анализ данных в работу компании, при этом учитывая его специфику и нюансы. Зарплаты IT-медиков сопоставимы со значениями других IT-специалистов.

Финансы, наука о данных и IT. Банки, краудлендинговые, инвестиционные компании активно используют машинное обучение для оценки рисков и автоматизации процесса. Им необходимы люди, которые будут создавать и обслуживать такие решения, применяя знания из области технологий, инвестиций и финансов. Стартовое ежемесячное вознаграждение соотносится с зарплатами финансовых, бизнес-аналитиков и начинается от 150 тыс. рублей для специалистов с опытом от трех лет.

Комбинаций может быть нескончаемое множество: маркетолог-фармацевт, который занимается продвижением лекарств, основываясь на научной подготовке, или же бизнес-аналитик и дата-сайентист, прогнозирующий тренды на базе работы с данными.

Как стать кросс-специалистом

Путь к многопрофильности можно выстроить по-разному. Главное — понять, какие навыки и знания необходимы в конкретном случае для развития карьеры. Поэтому в первую очередь стоит изучить вакансии, обзоры, отчеты и прогнозы интересующей сферы, а также рынок труда, чтобы понять, какие компетенции и сочетания навыков могут дать конкурентное преимущество.

Способы развития междисциплинарного подхода:

Получить образование в интересующей области. Стоит обращать внимание на долгосрочные курсы или программы переподготовки: освоить специальность даже на базовом уровне за несколько месяцев невозможно. Для приобретения экспертных знаний в новой сфере лучше выбрать академическое образование в вузах. Зачастую поступление в магистратуру не требует наличия профильной специализации в бакалавриате. Учиться на практике. Брать на себя больше межкомандного взаимодействия и включаться в многофункциональные проекты, активнее общаться с коллегами из направления, в котором хотелось бы разобраться. Работа над реальными задачами — хороший способ получить новые навыки. Самообразование. Если в задачи не входит детальное изучение области, то вполне возможно научиться новому самостоятельно. Например, азы аналитики или программирования можно освоить с помощью онлайн-платформ с бесплатными образовательными материалами. Это не обеспечит человека глубоким пониманием сферы, но поможет эффективнее взаимодействовать с другими командами, департаментами, лучше представлять процессы на проекте.

Отмечу, что узнать новую область на уровне профессионала можно только при балансе академической теории и опыта. При наращивании кросс-навыков можно отталкиваться от уже имеющегося образования, расширяя зону компетенций из смежной сферы. В качестве второго варианта стоит рассмотреть обучение на гибридной специальности, которая совмещает в себе два направления.

И еще один путь — получить совершенно новую профессию, которая не соотносится с предыдущим образованием и деятельностью.

Как проверить кандидата на экспертность

Отличить соискателя с набором навыков из нескольких сфер, способного оказать положительное влияние на бизнес-процессы, от того, кто лишь поверхностно узнал что-то о новой области, — задача решаемая. На то, что перед работодателем специалист, указывают следующие маркеры:

Понимание связи своих компетенций . Человек должен понимать и уметь объяснять, как его навыки и знания дополняют друг друга, взаимодействуют между собой, повышают эффективность решения задач.

. Человек должен понимать и уметь объяснять, как его навыки и знания дополняют друг друга, взаимодействуют между собой, повышают эффективность решения задач. Кейсы, где пригодились знания из нескольких областей . Важно проговорить с соискателем результаты его работы, где сочетались разные экспертизы. Это может быть, например, создание каких-либо стратегий на основе больших данных или успешное руководство проектом с межкомандной работой на нем.

. Важно проговорить с соискателем результаты его работы, где сочетались разные экспертизы. Это может быть, например, создание каких-либо стратегий на основе больших данных или успешное руководство проектом с межкомандной работой на нем. Наличие основной опорной специализации . У каждого профессионала есть изначальная специализация, на базе которой уже множатся прочие компетенции. Например, IT-юрист — в первую очередь специалист по праву, а уже потом эксперт, осуществляющий защиту персональных данных в технологичной компании.

. У каждого профессионала есть изначальная специализация, на базе которой уже множатся прочие компетенции. Например, IT-юрист — в первую очередь специалист по праву, а уже потом эксперт, осуществляющий защиту персональных данных в технологичной компании. Взгляд на бизнес/ситуацию с двух и более позиций. Кросс-специалист должен быть гибким и способным искать решение задачи или проблемы с позиции двух специалистов: например, как аналитик и как маркетолог.

Почему это не мода, а будущая необходимость

Появление новых технологий, кризисы, стремительное развитие мира — все перечисленное делает рынок труда менее предсказуемым. Профессии, которые нужны сегодня, могут стать не такими востребованными через несколько лет. Именно поэтому кросс-специалисты находятся в выигрышном положении, так как сочетают в себе несколько профессий. И одна из них чаще всего связана с умением пользоваться цифровым инструментарием, важность которого будет только возрастать.

Если сегодня наличие глубоких знаний и навыков из нескольких сфер является лишь конкурентным преимуществом и позволяет получить наиболее привлекательные позиции и предложения при трудоустройстве, то через 5–10 лет это может стать обязательным требованием рынка труда.