Как «назначать цену» в разговорах о повышении зарплаты
Существует широко растиражированная установка (и многие берут ее на вооружение, когда решаются на разговор о повышении зарплаты): «Проси больше — дадут столько, сколько хотел».
Более того, некоторые завышают свои ожидания в два-три раза.
Так делать не стоит, предупреждает Станислав Куликов, партнер и руководитель практики «Развитие персонала и внедрение изменений» в «ЭКОПСИ Консалтинг». Он провел новое событие в Школе управления РБК, которое было посвящено тому, как руководителю подготовиться к разговору о повышении зарплаты.
«Завышать ожидания в два-три раза — это манипуляция, — объяснил эксперт. — Ваш руководитель знает рыночную стоимость позиции. Если не знает, то возьмет паузу и посмотрит. Попытка воздействовать на него таким способом приведет к обратному эффекту».
Однако просить больше рынка (не в два-три раза, а в разумном пределе) бояться все же не стоит. Если вы приносите компании больше ценности, чем средний специалист, то это, напротив, будет правильной стратегией.
Но сначала нужно от чего-то оттолкнуться.
Где искать данные о зарплатах
Чтобы оценить свою стоимость, нужно посмотреть, сколько на рынке стоят специалисты на похожих позициях.
Для этого есть несколько путей, можно использовать их все:
- Промониторить LinkedIn, hh.ru и т.п. — посмотрите вакансии на аналогичные должности в вашем регионе и индустрии. Обратите внимание на указанные вилки зарплат.
- Поговорить с рекрутерами и карьерными консультантами — они знают актуальную ситуацию на рынке.
- Посмотреть отраслевые отчеты — их можно найти и изучить, они есть в открытом доступе. Обычно такие исследования публикуют крупные рекрутинговые агентства и консалтинговые компании.
- Поговорить с друзьями и коллегами из индустрии — «через рукопожатие» можно найти, с кем поговорить и спросить, сколько стоит подобный специалист на рынке.
Проанализировав рынок, можно понять, где вы находитесь в диапазоне цен на специалистов вашего профиля и роли — в верхней части линейки, нижней или посередине.
Это поможет сформулировать ожидания — четко сформулированную вилку для новой зарплаты, которую вы хотели бы получать.
«Не бойтесь называть ожидания выше рынка, — советует Станислав Куликов. — Плоха наглость. Смелость хороша. Но за ней должны стоять аргументы».
Что дальше
Оценить себя на рынке и назначить свою цену — это совсем небольшой вклад ваше будущее повышение зарплаты. Лишь одно из необходимых действий в первом из трех больших этапов будущего разговора с руководителем.
Что это за этапы?
1. Подготовка к встрече. Помимо анализа стоимости и определения ожиданий нужно также собрать «портфолио достижений», сформулировать свою ценность на языке бизнеса и выбрать правильный момент для разговора.
2. Организация встречи. Договориться о ней нужно официально, выбрав дату, место и верно сформулировать тему.
3. Проведение встречи. Для этого нужна структура беседы, подготовка к возражениям и обсуждению вариантов и верное завершение, даже если был получен отказ.
