Как «назначать цену» в разговорах о повышении зарплаты

Разговор о повышении зарплаты — непростой шаг, к которому нужно тщательно готовиться. Перед этим в первую очередь нужно объективно оценить, сколько вы стоите прямо сейчас на рынке труда

Фото: Wosunan Photostory / Global Look Press

Существует широко растиражированная установка (и многие берут ее на вооружение, когда решаются на разговор о повышении зарплаты): «Проси больше — дадут столько, сколько хотел».

Более того, некоторые завышают свои ожидания в два-три раза.

Так делать не стоит, предупреждает Станислав Куликов, партнер и руководитель практики «Развитие персонала и внедрение изменений» в «ЭКОПСИ Консалтинг». Он провел новое событие в Школе управления РБК, которое было посвящено тому, как руководителю подготовиться к разговору о повышении зарплаты.

«Завышать ожидания в два-три раза — это манипуляция, — объяснил эксперт. — Ваш руководитель знает рыночную стоимость позиции. Если не знает, то возьмет паузу и посмотрит. Попытка воздействовать на него таким способом приведет к обратному эффекту».

Однако просить больше рынка (не в два-три раза, а в разумном пределе) бояться все же не стоит. Если вы приносите компании больше ценности, чем средний специалист, то это, напротив, будет правильной стратегией.

Но сначала нужно от чего-то оттолкнуться.

Где искать данные о зарплатах

Чтобы оценить свою стоимость, нужно посмотреть, сколько на рынке стоят специалисты на похожих позициях.

Для этого есть несколько путей, можно использовать их все:

Промониторить LinkedIn, hh.ru и т.п. — посмотрите вакансии на аналогичные должности в вашем регионе и индустрии. Обратите внимание на указанные вилки зарплат. Поговорить с рекрутерами и карьерными консультантами — они знают актуальную ситуацию на рынке. Посмотреть отраслевые отчеты — их можно найти и изучить, они есть в открытом доступе. Обычно такие исследования публикуют крупные рекрутинговые агентства и консалтинговые компании. Поговорить с друзьями и коллегами из индустрии — «через рукопожатие» можно найти, с кем поговорить и спросить, сколько стоит подобный специалист на рынке.

Проанализировав рынок, можно понять, где вы находитесь в диапазоне цен на специалистов вашего профиля и роли — в верхней части линейки, нижней или посередине.

Это поможет сформулировать ожидания — четко сформулированную вилку для новой зарплаты, которую вы хотели бы получать.

«Не бойтесь называть ожидания выше рынка, — советует Станислав Куликов. — Плоха наглость. Смелость хороша. Но за ней должны стоять аргументы».

Что дальше

Оценить себя на рынке и назначить свою цену — это совсем небольшой вклад ваше будущее повышение зарплаты. Лишь одно из необходимых действий в первом из трех больших этапов будущего разговора с руководителем.

Что это за этапы?

1. Подготовка к встрече. Помимо анализа стоимости и определения ожиданий нужно также собрать «портфолио достижений», сформулировать свою ценность на языке бизнеса и выбрать правильный момент для разговора.

2. Организация встречи. Договориться о ней нужно официально, выбрав дату, место и верно сформулировать тему.

3. Проведение встречи. Для этого нужна структура беседы, подготовка к возражениям и обсуждению вариантов и верное завершение, даже если был получен отказ.