Почти половина российских управленцев недовольна своей зарплатой

Примерно половина руководителей в России не удовлетворена тем, сколько им платят. 46% считают свою зарплату «не совсем справедливой» или «совсем несправедливой». Об этом говорят данные исследования «Ромир», проведенного по заказу РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Почти половина российских управленцев недовольна собственной зарплатой. Так ответили 46% респондентов исследования, которое компания «Ромир» провела по заказу Школы управления РБК. «Совсем несправедливой» свою зарплату назвали 7%, «не совсем справедливой» — 39%. По мнению руководителей, они делают намного больше, чем предполагает их зарплата.

Чуть больше половины руководителей считают свою зарплату средней по рынку (51%). Существенно выше рынка свою зарплату оценивают в целом 7% опрошенных, причем мужчины это делают реже (5%), чем женщины (8%). Чаще всего такой ответ выбирали руководители в возрастной категории 20-29 лет (18%).

49% участников исследования считают, что получают столько, сколько заслуживают. Еще 5% ответили, что получают больше или гораздо больше того, чего заслуживают.

РБК запустил Школу управления в конце декабря 2025 года. Это новый образовательный проект медиахолдинга, ориентированный на развитие руководителей.

Именно для руководителей Школа разработала свой первый продукт— серию интерактивных онлайн-событий на актуальные темы. Участники событий Школы управления смогут сделать шаг к решению конкретной управленческой задачи и получить новый опыт по заявленной теме.

События Школы управления РБК будут проходить по четвергам, начиная с 15 января. На первых двух событиях участники разберут, как руководителю строить карьеру в ближайший год и справляться с управленческим одиночеством.

Условия доступа и полное расписание ближайших событий можно посмотреть посмотреть здесь.

Исследование также показало, что около трети руководителей (28%) не просят повышения заработной платы. При этом среди руководителей в возрастной категории 60-69 лет этот ответ выбрали и 41% респондентов. Из тех, кто просит, 20% решаются на такой шаг каждый год, еще 7% — каждые полгода и чаще.

Еще небольшая часть опрошенных (9%) готова входить на разговор о росте вознаграждения после успешно выполненного проекта. Почти четверть (23%) ответили, что просить о повышении зарплаты им не нужно.

Руководители, которые считают, что получают выше и существенно выше рынка, чаще других повышают заработную плату своим сотрудникам. Как и наоборот, те управленцы, которые оценивает свою зарплату ниже рынка, чаще отвечали, что повышение заработной платы их сотрудников не входит в их компетенции (более 50% из этих групп выбирали вариант ответа на вопрос «не входит в зону компетенций»).

Раз в год и чаще повышают зарплату своим сотрудникам 40% респондентов, а 35% не считают, что этот вопрос находится в зоне их компетенций.

Исследование особенностей профессионального поведения руководителей «Ромир» по заказу Школы управления РБК провел в ноябре 2025 года. Его целевая аудитория: управленцы, у которых есть не только подчиненные, но и собственный руководитель. Было проведено 1200 интервью. География: города России с населением свыше 50 тыс. жителей, включая Москву и Санкт-Петербург.

Результаты исследования будут опубликованы РБК 12 января 2026 года.

