Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря
USD ЦБ: 73,88 (+0,22) Инвестиции, 30 дек, 15:15
Курс евро на 31 декабря
EUR ЦБ: 90,68 (+0,48) Инвестиции, 30 дек, 15:15
При атаке в аэропорту Йемена погибли три сотрудника Красного креста Общество, 03:08 Врачи рассказали, можно ли выпить шампанского больным COVID в Новый год Общество, 03:00 Президент Молдавии заявила о готовности приехать в Россию для переговоров Политика, 02:24 Росстат улучшил оценку роста ВВП за 2018 и 2019 годы Экономика, 02:24 Гидрометцентр сообщил об оттепели в Москве на Новый год Общество, 02:14 Россия и Боливия договорились о поставке 2,6 млн доз вакцины «Спутник V» Общество, 01:55 Шоу «Дом-2» закрылось после 16 лет эфира Общество, 01:17 Фильмы, которые мы недооценили в 2020 году, но это еще можно исправить 01:17 Яна Габбасова стала победителем телешоу «Голос» Общество, 01:15 Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты для новогоднего стола Общество, 01:00 Биткоин обновил рекорд и достиг $29 тыс. Финансы, 00:56 Певицу Чичерину вызвали на допрос в уголовный розыск в Подмосковье Общество, 00:46 Роспотребнадзор рекомендовал не принимать алкоголь больным COVID-19 Общество, 00:45 Рубль за коронавирусный год потерял шестую часть стоимости Инвестиции, 00:25
Экономика ,  
0 

Росстат улучшил оценку роста ВВП за 2018 и 2019 годы

Росстат пересмотрел свою оценку роста российского ВВП в 2018 и 2019 годах, следует из данных ведомства. После пересмотра темпы роста экономики увеличились с 1,3% до 2% в 2019 году и с 2,5% до 2,8% — в 2018 году.

В абсолютных величинах ВВП за 2019 год составил 109,1 трлн руб., в 2018 году — 103,8 трлн.

Это третья оценка Росстата ВВП за 2019 год и пятая — для 2018 года.

«Уточнения оценок ВВП за 2018 и 2019 годы связаны с получением годовых данных за 2019 год по итогам федеральных статистических наблюдений, а также детальной информации из отчета об исполнении бюджетов», — объясняет статистическое ведомство пересмотр данных.

Материал дополняется.

Автор
Мария Лисицына
ВВП Росстат
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter