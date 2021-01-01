Росстат улучшил оценку роста ВВП за 2018 и 2019 годы

Росстат пересмотрел свою оценку роста российского ВВП в 2018 и 2019 годах, следует из данных ведомства. После пересмотра темпы роста экономики увеличились с 1,3% до 2% в 2019 году и с 2,5% до 2,8% — в 2018 году.

В абсолютных величинах ВВП за 2019 год составил 109,1 трлн руб., в 2018 году — 103,8 трлн.

Это третья оценка Росстата ВВП за 2019 год и пятая — для 2018 года.

«Уточнения оценок ВВП за 2018 и 2019 годы связаны с получением годовых данных за 2019 год по итогам федеральных статистических наблюдений, а также детальной информации из отчета об исполнении бюджетов», — объясняет статистическое ведомство пересмотр данных.

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